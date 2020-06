Agentur B2Impact übernimmt Exklusivvertretung von meetyoo in Österreich

Die Agenturtochter von WEKA Industrie Medien bietet ab sofort die Durchführung von Online-Konferenzen & -Kongressen der Premiumklasse an.

Wien (OTS) - „Eines steht für uns fest: Virtuelle Events sind keine vorübergehende Erscheinung der Corona-Krise“, ist sich B2Impact-Agenturleiterin Beatrice Schmidt sicher. Zu überzeugend sind die Vorteile von digitalen Veranstaltungsformaten. Sei es der Wegfall von Reisekosten, die weltweite Verfügbarkeit oder die Sicherheit in der Leadgenerierung für Unternehmen. Deshalb war es für das B2B-Medienhaus, das selbst großer Konferenzveranstalter ist, auch klar, seine Events mit der besten am Markt verfügbaren Plattform umzusetzen. „Qualität heißt, Besuchern online ein echtes Erlebnis zu bieten und nicht nur statische Messestände aufzubauen und Webcasts abzuspulen“, so Schmidt.

meetyoo stellt genau diese Qualität sicher – Besucher bewegen sich auf der virtuellen Event-Plattform „wie im echten Leben“, checken in der Lobby beim Infodesk ein, treffen im Lounge-Chat auf andere Besucher, hören Live-Vorträge und erkunden die Ausstellerflächen mit Ständen.

Größte Benefits: Alle Teilnehmer können ad hoc Kontakt mit den Ausstellern aufnehmen, Features wie Live-Chats, Umfragen, Abstimmungen und Statistikauswertungen inklusive Lead Scoring machen die Plattform für B2B-Unternehmen besonders wertvoll. Für die Nutzung ist kein Download notwendig, was für viele Unternehmen ein wichtiges Kriterium darstellt.

Nach eigenen Premieren, wie z. B. der Konferenz „Technik im Krankenhaus“ (krankenhaustechnik.at), übernimmt das Medienhaus nun exklusiv den Vertrieb und die technische Umsetzung von meetyoo in Österreich. Die in Deutschland entwickelte Eventplattform wird von 75 Prozent aller DAX-Unternehmen genutzt und wurde bereits zweimal mit dem „Innovationspreis IT“ ausgezeichnet.

„Für uns war es wichtig, mit einem europäischen Anbieter zusammenzuarbeiten. meetyoo bietet unseren Kunden und uns 100-prozentige Sicherheit, was die Einhaltung der DSGVO anbelangt“, so Florian Zangerl, Geschäftsführer des Medienhauses. Die Durchführung der virtuellen Konferenzen übernimmt Agenturtochter B2Impact. Dort werden auf Kundenwunsch Veranstaltungskonzepte digital umgesetzt, aber selbstverständlich auch entwickelt. Die Dienstleistung reicht dabei von Gestaltung des Konferenzprogrammes bis hin zur Einrichtung von Messeständen.

Über meetyoo

meetyoo verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Mit der virtuellen Plattform für ubivents gehört meetyoo zu den führenden Anbietern für digitale Events und Konferenzen in Europa – zu den Kunden zählen 75 Prozent aller DAX-Unternehmen. Für über 3.000 Kunden aus allen Branchen koordiniert das Unternehmen monatlich über 10 Millionen Konferenz- und Eventminuten. Dabei ist der Softwareanbieter seit über 10 Jahren TÜV-zertifiziert – das Zertifikat ISO/IEC 27001:2013 zeichnet meetyoo für höchste Standards im Bereich von Informationssicherheit aus.

Über B2Impact

B2Impact ist eine Unit der WEKA Industrie Medien. Die Fullservice-Agentur hilft B2B-Unternehmen bei der Erreichung ihrer Kommunikations- und Vertriebsziele mit dem Schwerpunkt auf Content Marketing. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie Draeger Austria, Coolworld Rentals oder Messer Austria. Als neuester Kunde im Bereich Corporate Publishing konnte Oesterreichs Energie gewonnen werden.

