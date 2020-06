AVISO MORGEN AK Pressekonferenz: 100 Jahre AK – 100 Jahre Sozialstaat – 100 Jahre Gerechtigkeit

Vor allem für Junge braucht es eine Chancen-Offensive

Wien (OTS) - Im Juni 1920 trat das AK Gesetz in Kraft: In den vergangenen 100 Jahren haben AK und Gewerkschaften gemeinsam für soziale Sicherheit und Gerechtigkeit gekämpft und dabei viele Erfolge erreicht. Aber es ist noch immer viel zu tun: Fast 90 Prozent der Menschen in Österreich wünschen sich eine Ausweitung der Leistungen des Sozialstaates. Die Corona-Krise darf nicht dazu führen, dass sozialstaatliche Leistungen gekürzt werden und dass die Beschäftigten die Krisenkosten tragen. Vor allem für Junge braucht es eine Chancen-Offensive. Über die wichtigsten Maßnahmen informieren Sie in einer

Pressekonferenz

Renate Anderl, Präsidentin der Bundesarbeitskammer und der AK Wien Susanne Hofer, Kammerrätin der AK Steiermark, Vorsitzende der ÖGJ (Österreichische Gewerkschaftsjugend)

Datum: 16.6.2020, 9:00 Uhr

Ort: AK Wien, Bibliothek

Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien

Livestream unter: www.arbeiterkammer.at/100jahregerechtigkeit

Wir würden uns sehr freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion auf der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.

Um die derzeit gültigen Vorgaben hinsichtlich des Sicherheitsabstands zu gewährleisten, ist der Zutritt zur Pressekonferenz nur nach vorher erfolgter Anmeldung unter

presse@akwien.at möglich. Wir ersuchen die vor Ort teilnehmenden Medienvertreterinnen und Medienvertreter um das Tragen von Mund- und Nasenschutz.

Für alle Redakteurinnen und Redakteure, die nicht an der Pressekonferenz vor Ort teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, Fragen via Mail an nani.kauer @ akwien.at zu übermitteln.

Die AK setzt sich für #Gerechtigkeit ein. Seit 100 Jahren. #fürimmer.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

ChefIn vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at