Hilfswerk NÖ bereitet auf das neue Schuljahr vor

“School warm up”-Lernwochen an mehreren Standorten Niederösterreichs, Vorbereitung in den Hauptgegenständen und in Kleingruppen

St. Pölten (OTS) - Nach einem herausfordernden und außergewöhnlichen Semester starten die Schülerinnen und Schüler unseres Landes bald in die wohlverdienten Ferien. Zeit, sich zu erholen, aber auch um sich auf das neue Schuljahr vorzubereiten. Dabei unterstützt das Hilfswerk Niederösterreich bereits seit vielen Jahren: In den letzten Ferienwochen werden an mehreren Standorten des Hilfswerks auch heuer wieder „school warm up“-Kurse organisiert.

In Vormittagseinheiten in der Gruppe werden wichtige Stoffgebiete in Deutsch, Mathematik und Englisch wiederholt, abgestimmt auf die jeweilige Schulstufe. Spielerische Übungen und abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Ein wichtiger Bestandteil sind Bewegungs- und Lernspiele – und in der Gruppe macht das „Aufwärmen“ für den Schulstart viel mehr Spaß. „Natürlich sollen sich die Kinder in den Ferien vorrangig erholen – gerade jetzt, wo das laufende Schuljahr sehr ungewöhnlich verlaufen ist und das Lernen zuhause herausfordernd war“, so Birgit Friedl, Leiterin des Angebotsbereichs „Lernen“ im Hilfswerk Niederösterreich. „Nach mehreren Wochen Ferien müssen die Kinder aber wieder an Lernsituationen neu herangeführt und vergessener Schulstoff wiederholt werden. Am besten bevor der neue Stoff dazukommt und vor allem wenn der Übertritt in eine neue Schulform ansteht.“

Fix geplant sind die Kurse in Amstetten, Tulln, Hollabrunn und Gänserndorf. Nähere Informationen erhalten Sie in den Familien- und Beratungszentren des Hilfswerks sowie unter www.hilfswerk.at/niederoesterreich. Anmeldeschluss für alle Kurse ist der 3. Juli.

Das Hilfswerk Niederösterreich bietet auch während des Schuljahrs professionelles Lerntraining an: Individuelle Betreuung mit auf das Kind zugeschnittenen Lernmethoden.

