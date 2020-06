Neue Ausgaben der „Millionenshow“ am 20. und 27. Juni

Armin Assinger präsentiert zwei Folgen des Erfolgsquiz in doppelter Länge

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 20. Juni 2020, ist es wieder so weit:

Dann eröffnet Armin Assinger um 20.15 Uhr in ORF 2 eine neue Ausgabe seiner „Millionenshow“. Acht Kandidatinnen und Kandidaten versuchen, den Sprung in die Mitte zu schaffen und mit viel Wissen, Risikobereitschaft und gezieltem Einsatz ihrer Joker 15 Fragen zu beantworten und bis zu eine Million Euro zu erspielen. Mit dabei sind in der ersten von zwei hundertminütigen Spezialausgaben: Matthias Writze aus Wien, Gerlinde Zimmer aus Gänserndorf in Niederösterreich, Christoph Marschner aus Graz, Romed Rauth aus Brunn am Gebirge in Niederösterreich, Babsi Schmitt aus Oberwaltersdorf in Niederösterreich, Paul Stockhammer aus Wien, Doris Resch aus Timelkam in Oberösterreich und Johannes Gerl aus Pressbaum in Niederösterreich.

Armin Assinger: „Nach der dreimonatigen Aufzeichnungspause waren die Entzugserscheinungen bei mir schon sehr groß und ich war richtig glücklich, dass es jetzt wieder weitergeht. Obwohl die Stimmung im Studio ohne Publikum natürlich ein wenig nüchterner war, war jene unter den Kandidatinnen und Kandidaten umso besser – und dementsprechend launig war die Aufzeichnung selbst.“ Und über die Show weiter: „Ich darf zwar nicht zu viel verraten, aber das Publikum kann sich auf großartige Kandidaten mit teilweise großartigen Gewinnen freuen. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesen beiden Shows die Vorfreude auf die neue Saison bei allen Quizfans noch steigern können.“

Noch vor dem Sommer steht am Samstag, dem 27. Juni, eine weitere „Millionenshow“-Ausgabe in Doppellänge um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Die Sendungen wurden unter Einhaltung der Corona-Präventionsbestimmungen ohne Publikum aufgezeichnet. Anstelle des Publikumsjokers können sich die Kandidatinnen und Kandidaten in den aktuellen Ausgaben mittels „Begleitpersonen-Joker“ Unterstützung bei jener Person holen, die mit ihnen zur Aufzeichnung gereist ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at