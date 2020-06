World Retail Banking Report 2020: 57 Prozent der Bankkunden bevorzugen bereits Internet Banking

Durch COVID-19 knapp 10-prozentige Steigerung der Online-User

Die Verbraucher erwarten von ihren Finanzdienstleistern ein nahtloses digitales Erlebnis, das sie aus anderen Bereichen ihres Lebens bereits gewohnt sind. Traditionelle Banken stehen vor der Herausforderung, diesen Erwartungen gerecht zu werden, da sich die neuen digitalen Wettbewerber vom ersten Tag an auf das Kundenerlebnis konzentrieren Wolfgang Barvir, Head of Financial Services bei Capgemini in Österreich 1/2

Banken, die jetzt in die Modernisierung ihrer Technologie investieren und diese als Basis für ein plattformbasiertes Nutzererlebnis verwenden, können gleichzeitig ihre Kunden begeistern und profitabel wachsen. Wolfgang Barvir, Head of Financial Services bei Capgemini in Österreich 2/2

Wien (OTS) - Neue Marktteilnehmer setzen im Bankenumfeld mit ihren kundenzentrierten Ansätzen die traditionellen Retail-Banken unter erheblichen Druck. Dies zeigt der World Retail Banking Report 2020 (WRBR) von Capgemini und Efma. Bedingt durch die weltweite Pandemie interagieren Kunden verstärkt digital mit ihren Banken, deren Plattformmodelle in unsicheren Zeiten Agilität und Skalierbarkeit bieten. Dem Bericht zufolge ist es für Banken mit einer Plattformstrategie rund zweimal einfacher, den Betriebsgewinn zu steigern, neue Erlösquellen zu erschließen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Der globale Finanzsektor befindet sich mitten in einem historischen Wandel. Agile, digital geprägte, neue Akteure setzen voll auf ein optimiertes Kundenerlebnis und stellen bislang geltende Prinzipien in Frage, um so am Markt deutlich an Zugkraft zu gewinnen. Mehr als die Hälfte (57%) der Verbraucher bevorzugen heute das Internet-Banking, gegenüber 49% vor COVID-19-Zeiten; und 55% bevorzugen mobile Banking-Apps, gegenüber 47% vor der Krise.

„ Die Verbraucher erwarten von ihren Finanzdienstleistern ein nahtloses digitales Erlebnis, das sie aus anderen Bereichen ihres Lebens bereits gewohnt sind. Traditionelle Banken stehen vor der Herausforderung, diesen Erwartungen gerecht zu werden, da sich die neuen digitalen Wettbewerber vom ersten Tag an auf das Kundenerlebnis konzentrieren “, sagt Wolfgang Barvir, Head of Financial Services bei Capgemini in Österreich. „ Banken, die jetzt in die Modernisierung ihrer Technologie investieren und diese als Basis für ein plattformbasiertes Nutzererlebnis verwenden, können gleichzeitig ihre Kunden begeistern und profitabel wachsen. “

Details und Bildmaterial finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Melzer PR Group; Tel.: +43 1 526 89 080; E-Mail: office @ melzer-pr.com