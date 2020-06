Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

125 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 14. Juni 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Motorrad-Lenker und ein E-Bike-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 12. Juni 2020, im Bezirk Bludenz, Vorarlberg, bei dem ein 52-jähriger Lenker eines Motorrades getötet wurde. Ein Traktor-Lenker wollte an einer Kreuzung links abbiegen und betätigte den Blinker. Im selben Moment setzte der Motorrad-Lenker zum Überholen an und touchierte den Traktor. Das Motorrad wurde nach links abgewiesen und der Lenker wurde quer über die Motorhaube katapultiert. Das Motorrad ging in Flammen auf und der 52-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Eine Person kam in der Vorwoche auf einer Landesstraße und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Salzburg und in Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung und Überholen. Keiner der tödlichen Unfälle war ein Alleinunfall und beide Verkehrstote waren österreichische Staatsbürger.

Vom 1. Jänner bis 14. Juni 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 125 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 170 und 2018 waren es 171.

