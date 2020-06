BIZ 20 - Die MICE Branche legt wieder los! Messen ab sofort erlaubt

Mit der 5. COVID-19-LV-Novelle ist die BIZ 2020 mit dem 15. Juli nun auch von offizieller Seite abgesegnet.

Perchtoldsdorf (OTS) - Die Freude ist groß und die Energie und der Ehrgeiz für eine „beste BIZ“ geballt. Eigentlich wäre sie ja für den 16.6. geplant gewesen. Dass der Ersatztermin gleich für einen Monat darauf gewählt wurde, war und ist ein Zeichen der Zuversicht und des Optimismus. Denn eines war von Beginn an klar; sobald es die Situation wieder zulässt, muss es heißen:

Auf die Bühne! Vorhang auf! Wir sind wieder da!



Und nun ist es soweit. Die MICE Branche, der Ausflugstourismus und die Geschäftshotellerie können sich auf der BIZ nach der verordneten Zwangspause wieder zeigen, um sich mit ihren Kunden und auch mit der Branche auszutauschen. Was für ein Fest!

Dass für den notwendigen Sicherheitsabstand gesorgt wird, das ist selbstverständlich.

„Es wird die mit Abstand spannendste BIZ, die jemals stattgefunden hat“: so Christina Neumeister-Böck von n.b.s marketing & events. „In den letzten 3 Monaten ist so viel passiert, große Emotionen, Angst, Zuversicht, Sorgen und Dankbarkeit, dass ein persönlicher Austausch darüber und über die zukünftige Gestaltung von Meeting, Seminaren, Events, Incentives, Betriebsausflügen und Geschäftsreisen essentiell die Branche ist“.

Thomas Reischer, verantwortlich bei n.b.s für die BIZ, kann es kaum erwarten: „Wir sind so stolz darauf, dass wir die erste Veranstaltung danach sein dürfen und werden unser Allerbestes dafür geben. Unser Hauptaugenmerk wird auf der Einhaltung der COVID 19 Richtlinien sowie auf einem spannenden Programm liegen“.

Eine Liste der Aussteller sowie die ersten Programmpunkte sind auf www.biz.co.at zu finden und werden laufend aktualisiert. Stay tuned...

Die BIZ 2020 findet zum 20. Mal in Folge statt. Ende September werden drei Ländereditionen der BIZ, die LIZZs, in Linz, Salzburg und erstmals in Graz veranstaltet.

2019 durfte die BIZ in Wien über 800 Fachbesucher und 121 Aussteller begrüßen. Für 2020 sind mit 11. Juni 61 Aussteller und bereits über 300 Fachbesucher registriert. Anmeldungen werden noch gerne entgegengenommen.

Weitere Informationen bei:

Thomas Reischer

Christina Neumeister-Böck

n.b.s marketing & events GmbH

Elisabethstrasse 23

2380 Perchtoldsdorf

01/867 36 60

office @ biz.co.at



