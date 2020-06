Der Löwe brüllt wieder mit voller Kraft

Hartlauer beendet mit Mitte Juni die Corona-Kurzarbeit

Steyr (OTS) - Steyr (Juni 2020) Mit 1700 Mitarbeitern und 160 Geschäften ist Hartlauer in der österreichischen Handelslandschaft ein bedeutender Anbieter und Arbeitgeber in den Bereichen Foto, Handy, Optik und Hörgeräte. Die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter stand in den letzten Wochen im Fokus und dies wurde durch verkürzte Öffnungszeiten, minimiertem Personaleinsatz und vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt. Ab Mitte Juni kann der Löwe wieder mit geballter Kraft und den bewährten Teams in allen 160 Geschäften durchstarten. Die Kurzarbeit ist dann beendet. Die Kundenfrequenz und der Umsatz pendelten sich in den letzten Tagen wieder auf Vorjahresniveau ein, somit schaut man positiv nach vorne.



„Die letzten Wochen waren durchaus keine einfache Zeit. Es freut mich umso mehr, dass wir jetzt wieder mit allen Teams für unsere Kunden in den Geschäften in geballter Kraft da sein können, natürlich immer mit dem Fokus auf die Gesundheit!“ so Robert F. Hartlauer.



Gesundheit ging immer vor



Als Gesundheitsunternehmen in den Bereichen Optik und Hörgeräte war es Hartlauer von Beginn an wichtig, dass die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden können.

Aus diesem Grunde hielt man auch während der ersten akuten Phase für vier Wochen

geschlossen, obwohl eine Öffnung in den versorgungsnotwendigen Bereichen möglich

gewesen wäre. Mit Mitte April wurde ein Großteil der Geschäfte mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen geöffnet, die Mitarbeiter wechselten sich aus Rücksicht auf die Gesundheit in dezimierten Teams ab. Mit dem Ende der Kurzarbeit sind nun alle Verkaufsmitarbeiter wieder zurück und der Löwe startet mit Blick nach vorne neu durch.



„Die Gesundheit geht vor und mit Rücksicht darauf haben wir in den letzten Wochen auch gehandelt. Ein großer Dank gilt hier allen Hartlauer Kunden und unseren Mitarbeitern, die dafür Verständnis gezeigt haben und nun mit uns neu durchstarten.“ Robert F. Hartlauer



Akademiebetrieb derzeit noch geschlossen



Ein Herzstück des Unternehmens, die Hartlauer Mitarbeiter-Akademie in Kronstorf, ist ein Dreh- und Angelpunkt für die Weiterbildung aller Mitarbeiter aus ganz Österreich.

Allein im Vorjahr wurden in der Hartlauer Akademie 2.500 Seminarbesuche durch 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einer Auswahl von 240 Seminaren in Anspruch genommen.

Neben Fachseminaren wird auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung laufend

geschult, um immer am Ball zu bleiben. Der bei den Mitarbeitern sehr beliebte idyllische Wissens- und Kraftplatz in der Nähe von Steyr bleibt für den regulären Akademiebetrieb aus dem Gesundheitsaspekt präventiv weiterhin noch geschlossen. Der Neustart der Hartlauer Akademie st mit September 2020 geplant.

