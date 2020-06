Mit dem NÖ Familienpass quer durch Niederösterreich unterwegs

LR Teschl-Hofmeister: „Die kostenlose Vorteilskarte bietet jetzt viele Vorteile für Familien“

St. Pölten (OTS/NLK) - Jetzt, wo Ausflüge mit der ganzen Familie wieder möglich sind, bietet der NÖ Familienpass zahlreiche Ermäßigungen für alle Familienmitglieder. „Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen wurden in den letzten Wochen zahlreiche Lockerungen vorgenommen, so sind auch erlebnisreiche Unternehmungen mit der Familie wieder möglich“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und verweist auf die kostenlose Vorteilskarte des Landes Niederösterreich: „Der generationenübergreifende NÖ Familienpass ermöglicht mit seinen hunderten Partnerbetrieben in Niederösterreich viele Einkaufsvorteile, Angebote diverser Dienstleistungen und attraktive Freizeit- und Kulturangebote. Allein im Jahr 2019 sind 47 neue Betriebe dazugekommen. Gerade jetzt bedeutet das eine tatsächliche Entlastung des familiären Budgets.“ Seit kurzem erscheint die Webseite des NÖ Familienpasses im neuen Gewand und soll die Nutzerfreundlichkeit nochmals erhöhen.

Seit Einführung vor 37 Jahren hat sich der niederösterreichische Familienpass gewandelt: So wurde der Bezieherkreis um eine Beantragung für alle, die gerne Zeit mit Kindern unternehmen, erweitert. Das bedeutet, dass auch nicht verwandte Personen die Möglichkeit haben, gemeinsam mit Kindern vergünstigte Eintritte bei Familienfesten, Veranstaltungen oder speziellen Familienprogrammen zu erhalten. Zudem bietet der NÖ Familienpass sowohl finanzielle Ermäßigungen bei der Konsumation in Gaststätten und der Gastronomie als auch vergünstigten Versicherungsschutz bei der Niederösterreichischen Versicherung. Voraussetzung dafür ist, dass die Eltern mit den Kindern im gemeinsamen Haushalt leben und die Familienbeihilfe erhalten. „Gemeinsame Ausflüge mit der Familie sind immer Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Sie stärken das Miteinander und sorgen für wertvolle erlebte Zeit. Mehr als 202.000 Inhaberinnen und Inhaber nutzen bereits die beliebte Vorteilskarte“, freut sich Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Alle Informationen zur Bestellung und zu den Partnerbetrieben finden Sie unter www.familienpass.at.

