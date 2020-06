ADMIRAL Österreich erneut mit dem Gütesiegel für ‚Betriebliche Gesundheitsförderung‘ ausgezeichnet

Dem österreichischen Glücksspiel- und Sportwettanbieter ADMIRAL wurde erneut das renommierte Gütesiegel der Österreichischen Gesundheitskasse verliehen.

Wiener Neudorf (OTS) - ADMIRAL Österreich wurde im Rahmen einer feierlichen Verleihung von Beate Anglmayer (Kundenservice ÖGK) und Elisabeth Gschiel (Leiterin Kundenservice ÖGK) die Auszeichnung zur ‚Betrieblichen Gesundheitsförderung‘ (BGF) als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für zahlreiche Maßnahmen überreicht. Damit darf ADMIRAL nun auch für die Jahre 2020-2022 das anerkannte Gütesiegel des Österreichischen Netzwerks für BGF tragen.



„Das BGF-Gütesiegel unterstreicht unser Engagement für das Wohlbefinden und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus bestätigt es, dass wir bei der Förderung und beim Erhalt der Mitarbeitergesundheit auf einem guten Weg sind“, freut sich Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, über die Auszeichnung.

Die Österreichische Gesundheitskasse zeichnet Unternehmen, die ein besonderes Augenmerk auf die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter legen, mit dem BGF-Gütesiegel aus. Im Rahmen des Audits werden die Gesundheitsorientierung eines Betriebes geprüft und die Leistungen zur Förderung der Mitarbeitergesundheit prämiert.

Über ADMIRAL



ADMIRAL ist die operative Dachmarke der NOVOMATIC AG, einem österreichischen Familienunternehmen der internationalen Spitzenklasse. Als Teil eines weltweit tätigen Konzerns und Marktführers der Gaming Technologie-Branche - der NOVOMATIC AG - kann ADMIRAL auf das seit mehreren Jahrzehnten bestehende Know-how in den Bereichen Sportwetten, Gaming Terminals und Gaming-Technologie eines Global Players zurückgreifen. Darüber hinaus pflegt ADMIRAL seit Jahren ihre österreichischen Wurzeln, die in Gumpoldskirchen liegen.



Die ADMIRAL Sportwetten GmbH bietet mit mehr als 30 verschiedenen Sportarten und mit über 20 Buchmachern ein breites Sportwetten-Angebot und ist Nummer 1 im österreichischen Wettgeschäft. Die ADMIRAL Casinos & Entertainment AG ist im Rahmen der Landesausspielungen Bewilligungsinhaberin für den Betrieb von 2.244 Glücksspielgeräten an 148 Standorten in fünf Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark).

