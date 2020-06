Digitaler Arbeitsplatz: yuutel bringt die Telefonie in Microsoft Teams

Mehr Flexibilität für Unternehmen durch Integration der Business-Telefonie in virtuelle Kollaborationslösungen

Microsoft Teams entwickelt sich in immer mehr Unternehmen zu der zentralen Kollaborationslösung. Durch unsere infrastrukturlose Telefonie-Integration können sämtliche Microsoft Teams-Nutzer alle Telefonanschlüsse der Welt anrufen bzw. von diesen angerufen werden. Das spart Zeit und Geld und erhöht Komfort und Effizienz.

Wien (OTS) - Die Zusammenarbeit hat sich in Zeiten der Corona-Krise nicht nur ins Homeoffice, sondern vor allem auch in die virtuelle Welt verlagert. Digitale Kollaborationstools mit Chat- und Video-Funktionen erleben derzeit einen regelrechten Boom in der Arbeitswelt. Microsoft Teams als Teil der Microsoft Office 365 Suite und als eines der weltweit führenden Tools in diesem Bereich konnte seine Nutzerzahlen innerhalb nur einer Märzwoche von 32 Millionen auf 44 Millionen steigern. Pro Tag verbringen die Nutzerinnen und Nutzer 900 Millionen Minuten in virtuellen MS Teams-Konferenzen (Quelle: Microsoft).

Virtuelle Zusammenarbeit und Homeoffice werden auch nach Corona bleiben

Mobile Arbeit und Homeoffice werden auch nach der Corona-Pandemie wichtige Themen bleiben und sich als fixe Arbeitsformen etablieren, hier sind sich Arbeitsexpertinnen und -experten einig. Viele Unternehmen haben inzwischen die Chancen erkannt und arbeiten an nachhaltigen „hybriden“ Modellen für die Zukunft. Eine zentrale Frage ist hier auch jene nach der Integration der Business-Telefonie in genutzte Tools, um eine zentral gebündelte Kommunikation zu ermöglichen. Mit yuutel als spezialisiertem Business-Telekom-Netzbetreiber lässt sich diese Lücke zwischen Microsoft Teams und der klassischen Festnetztelefonie nun schließen.

Markus Buchner, Geschäftsführer des Business-Telefonie-Providers yuutel GmbH:

„Microsoft Teams entwickelt sich in immer mehr Unternehmen zu der zentralen Kollaborationslösung. Durch unsere infrastrukturlose Telefonie-Integration können sämtliche Microsoft Teams-Nutzer alle Telefonanschlüsse der Welt anrufen bzw. von diesen angerufen werden. Das spart Zeit und Geld und erhöht Komfort und Effizienz.“

Mit Microsoft Teams weltweit in öffentlichen Telefonnetzen telefonieren

Bis vor kurzem war es nicht möglich, mit dem MS Teams-Client ins öffentliche Telefonnetz zu telefonieren. Es musste eine separate, lokale Nebenstellenanlage (PBX) betrieben werden. Durch die Einführung der Direct Routing-Funktion für Microsoft Teams sind die Voraussetzungen grundlegend anders. Die bestehende teure, lokale Nebenstellenanlage kann nun abgelöst und durch eine vollständig cloud-basierte Telefonie-Lösung direkt in Microsoft Teams ersetzt werden. Ab sofort brauchen Unternehmen für Ihre gesamte Kommunikation nur mehr ein einziges Tool und telefonieren mit MS Teams in allen öffentlichen Telefonnetzen weltweit.

Konkret heißt das: Die MS Teams-Nutzer/innen können direkt aus dem Client und mit der gewohnten Festnetz- oder Service-Telefonnummer ganz klassisch ein- und ausgehend telefonieren – ohne Medienbruch und ortsunabhängig auf jedem Endgerät (Smartphone, Laptop, Tablet, PC). Die Kommunikation im Unternehmen wird damit schlagartig einfacher und flexibler.

Netzbetreiber yuutel integriert die Telefonie in Microsoft Teams

Als „Microsoft Teams Trusted Advisor“ fungiert yuutel als Bindeglied zwischen Microsoft Teams und dem öffentlichen Telefonnetz. Die yuutel Telefonie-Infrastruktur sowie die Leistungen von yuutel als Netzbetreiber wurden offiziell durch Microsoft getestet und als bestens geeignet für die Teams-Telefonie beurteilt. Die Anbindung erfolgt über einen Managed SIP Trunk inklusive zertifiziertem, hosted Audiocodes Session Border Controller (SBC). Die Kanäle für gleichzeitige Gespräche sind flexibel skalierbar und laufen im hoch verfügbaren, redundanten yuutel Telefonnetz. Die Lösung kann ausschließlich für Microsoft Teams genutzt werden oder als hybride Variante in Kombination mit einer hochmodernen IP-Telefonanlage. Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt – alles läuft in der Cloud.

Weitere Informationen zum MS Teams Telefonie-Angebot: Microsoft Teams-Telefonie direkt vom Netzbetreiber

Integrieren auch Sie Ihre Telefonie in Microsoft Teams! Jetzt umsetzen

