YOVO2020 - junge Freiwillige digital gesucht

Von 16.-18. Juni 2020 findet auf yovo2020.freiwilligenmesse.at die erste digitale Freiwilligenmesse Österreichs, die #YOVO2020 online statt. Zielgruppe dieses neuen Messeformates für Freiwilligenorganisationen sind junge Menschen im Alter von 17 bis 27. „Der Trend in der Freiwilligenarbeit geht in Richtung Digitalisierung, gerade bei jungen Menschen“ , so Geschäftsführer Michael Walk vom Verein Freiwilligenmessen. „ Ich verstehe die digitale Freiwilligenmesse als Ergänzung zur klassischen Freiwilligenmesse . Die bleibt weiterhin im Fokus unserer Arbeit für viele non profit Organisationen. Aber in schwierigen Zeiten oder für ausgewählte Zielgruppen kann digital zur echten Alternative werden“, so Walk weiter.

Neben den ausstellen Organisationen bietet die Messe zahlreiche spannende Vorträge zu Themen rund um freiwilliges Engagement. Vortragende sind u.a. Melisa Erkurt, Martin Schenk, Yasmo, Luy Skaya oder auch Bundesministerin Elisabeth Köstinger und Bundsminister Rudolf Anschober.

Der Besuch der Messe ist gratis. Besucher kann man die Messe unter https://yovo2020.freiwilligenmesse.at

Kooperationspartner sind u.a. die Univerität Wien, die WU Wien oder die TU Wien und Förderer wie das Sozialministerium und das Ministerium für Landwirtschaft und Regionen

