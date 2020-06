Erste schwere Unwetter in der Steiermark

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 800.000 Euro

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 14. Juni 2020): Heftige Gewitter mit teilweise sturzbachartigen Niederschlägen und Hagel zogen heute am Nachmittag über den Osten und Südosten der Steiermark. In den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark führten die Unwetter zu Schäden in der Landwirtschaft. Auf einer Fläche von rund 2.500 Hektar wurden Ackerkulturen, Obst- (Erdbeeren in der Ernte) und Gemüsekulturen (v.a. Salat) geschädigt. Der landwirtschaftliche Gesamtschaden beträgt nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung rund 800.000 Euro.

Betroffene Landwirte melden ihre Schäden am besten online unter www.hagel.at.

