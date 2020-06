FPÖ – Hofer zu Arbeitslosigkeit: Nettoersatzrate unverzüglich auf 70 Prozent anheben!

Wien (OTS) - Laut Wifo waren es vornehmlich Arbeiter, die während der Coronavirus-Krise ihren Job verloren haben, und zwar in neun von zehn Fällen. Dies berichtet der „Standard“ in seiner heutigen Online-Ausgabe.

Laut FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer herrscht hier akuter Handlungsbedarf. „Die Nettoersatzrate für die Bezieher von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe muss unverzüglich auf 70 Prozent angehoben werden, und zwar rückwirkend ab März dieses Jahres“, fordert Hofer und kritisiert die Almosenpolitik der Bundesregierung. Diese sei eine reine Verhöhnung jener Menschen, die durch die völlig überzogenen Maßnahmen von Kurz und Co. aus dem Erwerbsleben gedrängt worden seien. „Konzerne wie Amazon sollen offenbar Steuergeschenke in Millionenhöhe erhalten, aber die Arbeitslosen werden mit Minibeträgen abgespeist“, so Hofer.

