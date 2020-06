Nepp: ÖVP und Grüne versetzen mit Autoverbot in der Innenstadt Unternehmern den Todesstoß

Bürgermeister Ludwig muss schwarz-grünen Wahnsinn sofort stoppen

Wien (OTS) - Heftige Kritk an den schwarz-grünen Plänen, den Autoverkehr in der Wiener Innenstadt zu verbieten, übt der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp. „Nach dem Corona bedingten Ausfall von Touristen versetzen ÖVP und Grüne vielen Wirtschaftstreibenden in der Innenstadt endgültig den Todesstoß, wenn sie mit dem Autoverbot jetzt auch die Wiener aus der Stadt sperren wollen. Von der Wiener ÖVP ist man ja vieles gewohnt, dass sie aber jetzt zusammen mit den Grünen sowohl den Unternehmern als auch Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, das Messer an den Hals setzt, ist der Gipfel bürgerfeindlicher Politik“, so Nepp.

Mit dem Autoverbot in der Innenstadt hätten die Grünen die SPÖ und Bürgermeister Ludwig einmal mehr brüskiert. „Dass die SPÖ hier einmal mehr von der Grünen Verkehrsstadträtin Hebein vor vollendete Tatsachen gestellt werden soll, ist eine Blamage und Selbstaufgabe der Bürgermeisterpartei. Offenbar haben die Grünen in Wien bereits das Ruder übernommen und Bürgermeister Ludwig wird von Hebein wie ein Ochs am Nasenring durch die politische Arena gezogen“, kritisiert Nepp.

Der Wiener FPÖ-Chef fordert Ludwig auf, endlich ein Machtwort zu sprechen und das Autoverbot in der Wiener Innenstadt umgehend zu stoppen. „Die Autofahrerfeindlichkeit der Grünen ist seit langem bekannt. Wenn aber ÖVP und Grüne mit diesem Autoverbot tausende Arbeitsplätze aufs Spiel setzen, dann muss diesem Wahnsinn sofort ein Riegel vorgeschoben werden“, betont Nepp. (Schluss)

