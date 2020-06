„100 Tage Corona“: Fünfteiliger Themenabend mit Neuproduktion „Lockdown – Wie Corona Österreich verändert hat“

Außerdem: „Themenmontag – Der Talk“ sowie Dokus „Kann die Wissenschaft unsere Freiheit retten?“ und „Österreich auf Abstand – Unter Palmen“

Wien (OTS) - Am Montag, dem 15. Juni 2020, knapp 100 Tage seit der Corona-bedingten Verkündung des Lockdowns in Österreich, blickt ORF III im Rahmen eines fünfteiligen Themenabends zurück auf die herausfordernde Zeit vom Beginn des Ausnahmezustands bis heute.

Den Hauptabend eröffnet die ORF-III-Neuproduktion „Lockdown – Wie Corona Österreich verändert hat“ (20.15 Uhr): Sonntag, 15. März 2020 – ein Tag, der wohl allen in Erinnerung bleiben wird. Die Regierung verkündet den Lockdown Österreichs, der tags darauf in Kraft tritt. Geschäfte und Lokale schließen, erstmals in der Zweiten Republik gibt es Ausgangsbeschränkungen. Drastische Schritte, auf die weitere dramatische Auftritte der Regierungsmitglieder folgen sollen. Knapp drei Monate ist der Beginn des Lockdowns nun her. Die Neuproduktion untersucht, wie politische Beobachter/innen, Wissenschafter/innen und Journalistinnen und Journalisten diese Zeit erlebt haben. Anschließend, um 21.10 Uhr, beschäftigt sich „Themenmontag – Der Talk“ u. a. mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung und der Frage einer zweiten Corona-Welle.

Weiter geht der Themenabend mit einer neuen Reportage, in der sich alles um die Frage dreht „Kann die Wissenschaft unsere Freiheit retten?“ (21.55 Uhr). Virologinnen und Epidemiologen sind die neuen Stars der Weltbühne und haben direkt oder indirekt maßgeblichen Einfluss auf die politischen Entscheidungen in Österreich, in Europa und auch rund um den Globus. Die neue ORF-III-Eigenproduktion hinterfragt, ob im Zeitalter von Corona künftig die Wissenschaft entscheidet, was wir als Gesellschaft dürfen und was Freiheit in diesem Zusammenhang bedeutet.

Um 22.45 Uhr lässt ORF III in einem „Best of“ der vierteiligen Reportage-Reihe „Österreich auf Abstand“ noch einmal die Bevölkerung in Österreich zu Wort kommen, ehe die neue Ausgabe „Österreich auf Abstand – Unter Palmen“ (23.30 Uhr) die im Ausland lebenden Österreicherinnen und Österreicher zu ihren Erfahrungen der Krise in der Ferne befragt.

