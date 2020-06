Bundesheer: Drei Hubschrauber bei Brandbekämpfung in der Steiermark im Einsatz

"Brand aus" nach zehn Flugstunden

Wien (OTS) - Heute unterstützten zwei "Alouette 3" Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres im Kampf gegen einen Waldbrand im Raum Gratwein, Steiermark. Gemeinsam mit den zivilen Einsatzkräften konnte der Brand nach zwei Tagen gelöscht werden. Dabei flog das Bundesheer rund zehn Stunden; insgesamt wurden dabei rund 22.000 Liter Wasser „abgeworfen“.



„Ich möchte mich für den professionellen Einsatz unserer Piloten bedanken. Mit ihrer Einsatzbereitschaft und ihrem Engagement haben sie wieder gezeigt, dass sich die österreichische Bevölkerung immer auf sie verlassen kann. Gemeinsam mit zivilen Kräften vor Ort haben sie hervorragende Arbeit geleistet. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind rund um die Uhr einsatzbereit und stehen für die Sicherheit der Bevölkerung jederzeit bereit“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Seit Freitagnachmittag waren die örtlichen Einsatzkräfte bei der Löschung eines Waldbrandes im Einsatz. Trockenheit und unwegsames Gelände erschwerten die Bekämpfung des Feuers. Bereits am Abend forderten die regionalen Behörden die Unterstützung durch einen Hubschrauber, eine "Alouette 3", an. Das Feuer konnte in den späten Abendstunden eingedämmt werden. Heute in den frühen Morgenstunden wurde der Einsatz fortgesetzt. Erneut bekämpften zwei "Alouette 3" Hubschrauber die Flammen aus der Luft und transportierten Einsatzkräfte an exponierte Stellen zur Brandbekämpfung. Gemeinsam mit Polizeihubschrauber und den Kräften am Boden konnte der Einsatz am Nachmittag beendet werden.

Insgesamt wurden bei diesem Einsatz rund 22.000 Liter Wasser verwendet und ca. zwölf Tonnen Material (Ausrüstung der zivilen Einsatzkräfte) transportiert. Aufgrund des schlecht zu erreichenden Geländes half das Bundesheer mittels Windenbergung, die am Boden eingesetzten Kräfte näher an den Brandherd für die Löschung zu transportieren.

Das Bundesheer besitzt derzeit 18 leichte Mehrzweckhubschrauber des Typs „Alouette 3“. Die Alouette ist ein leichter Verbindungs- und Transporthubschrauber, besitzt einen Dreiblatt-Haupt- und Heckrotor, ein unverkleidetes Turbinentriebwerk und ein Räderfahrwerk. Im Rahmen von Löscharbeiten kann er pro Flug bis zu 550 Liter Wasser transportieren. Die Befüllung des Löschbehälters mit Wasser kann entweder durch Einsatzkräfte an Land oder von der Hubschrauberbesatzung selbständig von stehenden oder fließenden Gewässern erfolgen.

