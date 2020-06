FPÖ-Darmann: Einmalzahlung für Arbeitslose ist Schlag ins Gesicht aller, die aufgrund der Maßnahmen der Regierung arbeitslos wurden

Klagenfurt (OTS) - Scharfe Kritik an der von der schwarz-grünen Bundesregierung geplanten Einmalzahlung an Arbeitslose in der Höhe von € 450,- übt der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Gernot Darmann:

„Diese Einmalzahlung ist ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die aufgrund der Maßnahmen der Regierung arbeitslos geworden sind. Anstatt den Betroffenen in diesen schweren Zeiten echte Hilfe zukommen zu lassen, betreibt die Bundesregierung Almosenpolitik. Diese Vorgangsweise ist zynisch und offenbart das mangelnde Problembewusstsein von ÖVP und Grünen gegenüber den Sorgen und Nöten der Bevölkerung.“

Darmann weist darauf hin, dass die FPÖ bereits mehrmals die Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des Letztgehaltes gefordert hat, und das jedenfalls bis zum Ende dieses Jahres. Mit dieser Maßnahme könne man sowohl den von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen als auch der heimischen Wirtschaft helfen.

