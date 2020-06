GRÜNE OÖ: KAINEDER: Corona-Unterstützung für Kinder bekämpft Armut und sorgt für rasche Hilfe

Die sozialpolitischen Schwerpunkte zeigen, dass man mit Beharrlichkeit auch die ÖVP von sinnvoller Sozialpolitik überzeugen kann

Linz (OTS) - Die Corona-Krise hat in Österreich vor allem bei Familien zu Mehrfachbelastungen geführt. Neben Homeoffice und Kinderbetreuung ist es bei vielen durch Kurzarbeit auch zu einem finanziellen Engpass gekommen. Umso wichtiger ist die direkte finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung.

„Die Bewältigung der Coronakrise braucht einen großen gemeinsamen Kraftakt. Dass die Bundesregierung dabei den Schwächsten in der Gesellschaft besonders unter die Arme greift ist ein schöner grüner Erfolg“, zeigt sich Stefan Kaineder erfreut. Der stellvertretende Bundessprecher der Grünen ist Landesrat in OÖ und hat in den letzten Jahren die Sozialkürzungen unter schwarz-blau aus nächster Nähe mitverfolgt.

„Die ÖVP hat sich gerade in OÖ in den letzten Jahren durch Sozialkürzungen profiliert. Mit den Kürzungen bei der Mindestsicherung gerade hat man bewusst den letzten Rettungsring zerschnitten. Dass die Grünen auf Bundesebene jetzt eine klaren sozialen Schwerpunkt verhandeln konnten, ist deshalb umso erfreulicher. Gerade bei Familien mit Kindern wird dieses Geld dringend gebraucht“, so Kaineder.

Der Corona-Zuschuss von 360€ pro Kind ist eine ganz wichtige Hilfe und soll noch im September direkt bei den Familien ankommen. Anspruchsberechtigt sollen alle Kinder sein, die Familienbeihilfe beziehen. Der Gesamtumfang von 650 Millionen € ist beachtlich und zeigt den Willen der Bundesregierung, kein Kind zurückzulassen.

