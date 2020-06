Sinopec schließt Installation des weltweit größten Hydrierungsreaktors ab

Zhoushan, China (ots/PRNewswire) - Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), Chinas führendes Energie- und Chemieunternehmen, hat am 10. Juni in chinesischen Zhoushan innerhalb von 15 Stunden den mit 3.000 Tonnen weltweit ersten und größten Schlammbett-Rückstand-Hydrierungsreaktor installiert und damit einen neuen chinesischen Rekord für das höchste geschlossene Hebegewicht durch eine einzelne Maschine aufgestellt.

Der weltweit größte Einzel-Hydrierungsreaktor wiegt 3.025 Tonnen, was 17 Blauwalen entspricht, dem größten Tier der Erde, und mißt in der Senkrechte 72 Meter, so hoch wie ein Gebäude mit 26 Stockwerken. Der Außendurchmesser des Reaktors beträgt 6,156 Meter bei einer Wandstärke von 320 mm. Er ist das Kernstück der Phase II des Chemie-Raffinerie-Integrationsprojekts von Zhejiang Petroleum & Chemical mit einer Kapazität von 40 Millionen Tonnen pro Jahr.

Die Rekordinstallation nutzte einen hydraulischen, verschiebbaren 5.200-Tonnen-Derrick für das Heben der Hauptlast. Ein 2.000-Tonnen XGC28000-Raupenkran koordinierte das Anheben vom anderen Ende aus.

Der hydraulische 5.200-Tonnen-Derrick hat den Vorteil, dass er hohe Gewichte anheben kann, sich komplett verschiebt und im mittleren Turm weniger Zusammenbau bzw. Zerlegung erforderlich macht. Diese Lösung hat die Auswirkungen auf der Baustelle effektiv minimiert und die gesamte Bauzeit verkürzt.

Der hydraulische 5.200-Tonnen-Derrick wird als Ganzes für das Anheben und die Installation des zweiten Hydrierungsreaktors umgesetzt. Er wird in den kommenden Monaten bei sechs weiteren ähnlichen Hebeaufgaben Verwendung finden.

Informationen zu Sinopec

Die Sinopec Corp. ist einer der größten integrierten Energie- und Gaskonzerne in China. Zu den Hauptgeschäftsfeldern gehören: Exploration und Produktion, Pipelinetransport und Verkauf von Petroleum und Erdgas, Vertrieb, Lagerung und Transport von Petroleumprodukten, Produkte der Petrochemie, Kohlechemieprodukte, synthetische Fasern, Dünger und sonstige Chemieprodukte, Import und Export sowie Tätigkeit als Import- und Exportagentur für Öl, Erdgas, Petroleumprodukte, Produkte der Petrochemie und Chemie und anderer Handelsgüter und Technik, sowie Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technik und Information.

Das Unternehmensziel von Sinopec lautet "Fueling Beautiful Life" und setzt Mensch, Verantwortung, Integrität, Präzision, Innovation und Win-Win als Kernwerte des Unternehmens. Es werden Strategien der Wertorientatierung, der Entwicklung durch Innovation, integrierter Ressourcenzuweisung, offener Zusammenarbeit und eines Wachstums mit Umweltschutz und geringen Emissionen verfolgt. Die Vision lautet, zu einem weltweit führenden Unternehmen der Bereiche Energie und Chemie heranzuwachsen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179998/Sinopec_Largest_Hydrogenation_Reactor.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

