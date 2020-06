EHA25Virtual: Vielversprechende Behandlungsergebnisse mit Imetelstat, einem neuartigen Telomerase-Hemmer, bei Patienten mit myelodysplastischen Syndromen mit geringerem Risiko

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - IMerge ist eine klinische Phase-II/III-Studie, in der Imetelstat als Behandlung für Patienten mit myelodysplastischen Syndromen (MDS) mit geringerem Risiko untersucht wird, die nicht-del(5q) sind, auf eine Erythrozytentransfusion angewiesen sind und nach einer Behandlung mit Erythropoese-stimulierenden Substanzen einen Rückfall erleiden oder auf eine solche Behandlung nicht ansprechen.

Der primäre Wirksamkeitsendpunkt von IMerge ist die 8-Wochen-Rate der Unabhängigkeit von Erythrozytentransfusionen (RBC-TI), definiert als der Anteil der Patienten, die in den acht aufeinander folgenden Wochen seit Beginn der Studie keine RBC-Transfusion erhalten haben. Diese Präsentation stellt Langzeitwirksamkeits- und Sicherheitsdaten von 38 Patienten in der klinischen Phase-II-Studie IMerge vor, basierend auf dem Stichtag 4. Februar 2020 und einem medianen Follow-up nach 24 Monaten:

16 Patienten (42 %) erreichten einen 8-wöchigen RBC-TI, und 12 dieser Responder (75 %) zeigten einen Hämoglobinanstieg von > 3 g/dL im Vergleich zur Vorbehandlung während des transfusionsfreien Intervalls.

12 Patienten (32 %) erreichten einen 24-wöchigen RBC-TI.

11 Patienten (29 %) waren mehr als ein Jahr lang transfusionsfrei; das längste transfusionsfreie Intervall betrug 2,7 Jahre.

Die mediane RBC-TI-Dauer betrug 88 Wochen, die längste bisher gemeldete Dauer im Non-del(5q) LR MDS.

Eine erythroide hämatologische Verbesserung wurde bei 26 Patienten (68 %) nach einer medianen Dauer von 93 Wochen erreicht.

Die Dauerhaftigkeit der TI sowie die zytogenetische und mutationsbedingte Reduktion maligner Klone bei einigen Patienten weist auf eine mögliche krankheitsmodifizierende Wirkung von Imetelstat hin.

Die am häufigsten berichteten unerwünschten Ereignisse waren überschaubare und reversible Grad-> 3-Zytopenien.

Die doppelblinde, placebokontrollierte Phase III von IMerge rekrutiert derzeit Patienten und ist im Gange.

Referent: Dr. Uwe Plazbecker

Beschäftigt bei: Abteilung für Hämatologie und Zelltherapie, Universitätsklinikum Leipzig, Deutschland

Abstract:#S183 TREATMENT WITH IMETELSTAT PROVIDES DURABLE TRANSFUSION INDEPENDENCE (TI) IN HEAVILY TRANSFUSED NON-DEL(5Q) LOWER RISK MDS (LR-MDS) RELAPSED/REFRACTORY (R/R) TO ERYTHROPOIESIS STIMULATING AGENTS (ESA)

