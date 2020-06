Wölbitsch: Wiener Betriebe profitieren von Verlängerung der Steuerstundungen und Mehrwertsteuer-Senkung

Bundesregierung setzt weitere Schritte für mehr Liquidität – Von Rot-Grün fehlen leider echte Maßnahmen zur Krisenbewältigung

Wien (OTS) - „Die heute angekündigte Verlängerung der Steuerstundungen ist ein wichtiger Schritt, um die Unternehmen in dieser wirtschaftlich herausfordernden Situation zu unterstützen. Von diesem Schritt der Bundesregierung und Finanzminister Gernot Blümel profitieren gerade auch die Wiener Betriebe“, so Stadtrat Markus Wölbitsch.

Die Mehrwertsteuer für Kultur, Gastronomie und Medien soll ab 1. Juli von 20 bzw. 10 auf 5 Prozent gesenkt werden. Gelten soll dieser ermäßigte Steuersatz für alle Speisen und Getränke in allen Gastronomiebetrieben. „Damit hilft die Bundesregierung den Wirten in großem Ausmaß!“

Die Bundesregierung arbeitet rund um die Uhr daran, Österreich und hier auch insbesondere Wien sicher und besser aus der Krise zu führen. Wölbitsch verweist dabei auf die Gemeindemilliarde, auf die Kurzarbeit und den Fixkostenzuschuss. „Hier wird viel Geld in ein starkes Comeback der Wirtschaft investiert“, so Wölbitsch, der an die Wiener Stadtregierung appelliert: „Die echten Maßnahmen zur Krisenbewältigung fehlen in Wien leider nach wie vor. Bei den angekündigten Maßnahmen herrscht Chaos und Intransparenz. Das zeigt sich etwa beim schleppenden Start der geplanten Beteiligungs-GmbH. Das geht zu Lasten der Wiener Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger. Hier muss Bürgermeister Ludwig endlich ins Tun kommen!“



