FPÖ Darmann/Muhr: Freiheitliche Anträge betreffend SV-Beitragsübernahme und Billigholzimportverbot zeigen Wirkung

ÖVP-Bauernbund gibt Blockade auf – Druck des Bauernstandes zu groß

Klagenfurt (OTS) - In der von der Freiheitlichen und Unabhängigen Bauernschaft geforderten außerordentlichen Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Kärnten am 10.6.2020 wurde den dringlichen initiativen der FPÖ für die krisengebeutelte Landwirtschaft endlich Rechnung getragen. „Der ÖVP-Bauernbund hat seine Blockadehaltung aufgegeben und stimmte den Anträgen der Freiheitlichen und Unabhängigen Bauernschaft betreffend Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge für die ersten zwei Quartale dieses Jahres in Folge der Corona-Krise und dem sofortigen Importstopp von ausländischem Billigholz letztlich zu. Der Druck des Bauernstandes, welcher in Wahrheit nur mehr von der FPÖ vertreten wird, wurde einfach zu groß“, so Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Manfred Muhr.

Der Kärntner FPÖ Landesparteiobmann Mag. Gernot Darmann hält diesbezüglich fest: „Es ist erfreulich, dass zumindest der schwarze Bauernbund zur Einsicht gelangt ist, dass die nunmehr beschlossenen FPÖ-Forderungen an die Bundesregierung als dringende und zwingende Hilfsmaßnahmen für die heimische Bauernschaft anzusehen sind. Wir haben im Kärntner Landtag ähnlich lautende Initiativen gesetzt, um den Druck auf die Bundesregierung in dieser Sache weiter zu erhöhen. Im Nationalrat wurden die genannten Initiativen von den Regierungsparteien ÖVP und Grünen aus nicht nachvollziehbaren Gründen bisher nämlich abgelehnt.“

In der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Kärnten wurden weiters die FPÖ-Anträge zur Reduktion der Umsatzsteuer auf landwirtschaftliche Futter- und Betriebsmittel von 13% auf 10% sowie die ausreichende Investitionsförderung beschlossen. „Freiheitliche Initiativen für die Kärntner Bauernschaft zahlen sich aus!“, so Darmann und Muhr unisono.

