VP-Schwarz: Bundesregierung investiert in Bildungs- und Wissenschaftsstandort Wien

600.000 Euro Förderung für die Wiener Fachhochschulen

Wien (OTS) - "Die Bundesregierung zeigt der Stadt Wien einmal mehr, wie Investitionen in die Zukunft Wiens wirklich gehen", betont die Bildungssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Sabine Schwarz. "Das Bildungsministerium gibt für die Fachhochschulen 2,5 Mio. Euro an zusätzlicher Förderung aus, allein fast 600.000 Euro gehen davon an Wiener FH. Eine wichtige und sinnvolle Investition in den Bildungs- und Wissenschaftsstandort Wien."

Die zusätzliche Förderung sei dabei an die Bedingung geknüpft, sie gezielt in Digitalisierungsmaßnahmen zu investieren. "Damit ist sichergestellt, dass unsere Fachhochschulen zukunftsfit werden. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung im Hochschulsystem ist. So zeigt das Bildungsministerium unter Minister Faßmann, wie man sinnvoll und zukunftsorientiert die Wirtschaft und Innovationen in Wien stärkt", betont Schwarz abschließend.

