Wünsch Dir Deinen „Tatort“! Ab 14. Juni erstes von elf Publikumsvotings zum 50-Jahr-Jubiläum der Krimireihe

Ab 21.45 Uhr via extra.ORF.at – auf Sendung am 21. Juni

Wien (OTS) - Mit mehr als 1.100 ausgestrahlten Fällen feiert die Kultreihe „Tatort“ im November 2020 ihr 50-jähriges Jubiläum und zählt damit zu den meistgesehenen Krimireihen im deutschsprachigen Fernsehen. Bereits im Sommer beginnen die Geburtstagsfeierlichkeiten mit einer großen TV-Publikumsaktion, die die „Tatort“-Fans in Österreich, Deutschland und der Schweiz ihre Lieblingsfilme bestimmen lässt. Die insgesamt elf „Tatort“-Favoriten werden an elf Sonntagen von 21. Juni bis 30. August um jeweils 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen sein. Das Voting für den ersten Wunsch-„Tatort“ beginnt am Sonntag, dem 14. Juni, um 21.45 Uhr und endet am Donnerstag, dem 18. Juni, um 23.59 Uhr. Die Stimmabgabe erfolgt online unter https://extra.ORF.at/.

Direkt nach der Ausstrahlung am 21. Juni beginnt das Voting für den zweiten Wunsch-„Tatort“ am darauffolgenden Sonntag von Neuem. Die Abstimmung startet wieder von Null, die abgegebenen Stimmen aus der Vorwoche werden für den nächsten Wunsch-„Tatort“ also nicht mitgezählt. Der letzte Publikumsfavorit wird am 30. August 2020 zu sehen sein. Das Ergebnis der Wahl, die wöchentlichen „Tatort“-Lieblinge, werden immer freitags – vor dem jeweiligen Ausstrahlungstermin – in „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) sowie online unter https://extra.ORF.at/ und in einem On-Air-Trailer bekanntgegeben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at