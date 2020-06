Staatssekretärin Mayer gratuliert Otto Schenk zum 90. Geburtstag

Wien (OTS) - „Otto Schenk hat sich nicht nur als Schauspieler in die Theatergeschichte geschrieben, sondern besonders durch seine Inszenierungen an internationalen Bühnen. Er gehört seit sieben Jahrzehnten zu den prägendsten Gestalten der deutschsprachigen Bühnenwelt“, so Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer.

„Otto Schenk hat den Geschmack ganzer Generationen sowohl gebildet als auch getroffen. Stellvertretend für all seine Fans – und ich zähle mich dazu – möchte ich ihm als Kulturstaatssekretärin das Allerbeste zum heutigen Geburtstag wünschen“, so Mayer.

