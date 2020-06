VP-Mahrer/Schwarz: Konsumfreie Zonen am Donaukanal verkommen zur Müllhalde

Stadt Wien muss endlich Infrastruktur für Donaukanal bereitstellen

Wien (OTS) - Bereits vor zwei Jahren hat die ÖVP Leopoldstadt mit Unterstützung von Nationalratsabgeordneten und Sicherheitssprecher Karl Mahrer nachhaltige Maßnahmen bezüglich grundsätzlicher Infrastruktur am Donaukanal gefordert. Doch nach wie vor ist in dieser Richtung nichts passiert. "Damals haben wir die Sofortmaßnahmen durch Kontrollen begrüßt, diese müssen aber regelmäßig sein, sonst sind sie wenig zielführend", kritisiert Mahrer.



„Die Stadt Wien bietet zwar konsumfreie Zonen am Donaukanal an, verabsäumt es jedoch, die entsprechende Infrastruktur bereitzustellen. Die Folge ist: der Donaukanal ist keine angenehme Verweil- und Wohlfühlzone, sondern wird immer mehr zu einer Müllhalde.“



„Es ist vollkommen verständlich, dass die Menschen bei schönem Wetter ihre Freizeit an der frischen Luft verbringen wollen. Es ist ganz klar die Aufgabe der Stadt, gemeinsam mit den Bezirken ein Infrastrukturkonzept zu erarbeiten“, so die Leopoldstädter Bezirksparteiobfrau Gemeinderäting Sabine Schwarz, die weiters fordert: „Wir brauchen fixe WC-Anlagen mit Personal. Auch das Aufstellen von genügend Mülleimern und das regelmäßige Entleeren dieser muss die logische Konsequenz sein.“



Mahrer abschließend: "Das Argument von Sima, mobile WC-Anlagen würden in den Kanal geschmissen werden, gilt nicht. Die Stadt Wien muss eben die passende Lösung finden. Woran es wirklich fehlt ist an der Bereitschaft der Stadt, sich dieses Problems endlich anzunehmen."



