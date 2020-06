Greenpeace: Blockade von Umweltschutz in Landwirtschaft durch Ministerin Köstinger ist inakzeptabel

Ministerin spricht sich gegen von EU-Kommission geplante Reduktion von Pestiziden, Antibiotika und Kunstdüngern aus

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert die Blockadehaltung von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger gegen eine Ökologisierung der österreichischen und europäischen Landwirtschaft scharf. Köstinger spricht sich gegen den Plan der EU “Farm-to-Fork”-Strategie aus, Pestizide, Antibiotika und Kunstdünger in der Landwirtschaft zu reduzieren. “Mit ihrer Blockadehaltung treibt Landwirtschaftsministerin Köstinger aktiv eine klimaschädliche Politik voran. Das ist absurd, wenn man bedenkt, dass kein anderer Sektor so negativ von der Klimakrise und dem Artensterben betroffen ist, wie die Landwirtschaft. Trotzdem wehrt sich Elisabeth Köstinger gegen die Reduktion von klimaschädlichen Kunstdüngern und gefährlichen Pestiziden. Mit dieser Kurzsichtigkeit erweist sie der österreichischen Landwirtschaft wahrlich einen Bärendienst”, kritisiert Sebastian Theissing-Matei, Lanwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich.

Auch der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung sollte laut den Plänen der EU-Kommission in Zukunft eingeschränkt werden. Dieser Plan hat angesichts der Corona-Pandemie an zusätzlicher Wichtigkeit gewonnen. Denn der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung führt dazu, dass sich immer mehr Bakterien gegen die Medikamente abhärten. Diese resistenten Super-Keime können auch uns Menschen gefährliche werden. “Der massive Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung kann Ausgangspunkt für die nächste Pandemie sein. Die Produktion und der Einsatz von Kunstdünger schaden massiv dem Klima und gefährliche Pestizide töten wichtige Bestäuber-Insekten wie Bienen oder Hummeln. Eine Kehrtwende in der Landwirtschaftspolitik ist daher mehr als überfällig. Ministerin Köstinger muss ihre Blockadehaltung gegen eine Ökologisierung unserer Lebensmittelproduktion umgehend beenden”, fordert Theissing-Matei.

