„ORF 1 Freistunde“ von 15. bis 19. Juni: Der Wochenüberblick

U.a. Schwerpunkt Bienen und „Die gefährlichsten Schulwege der Welt“

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 15. Juni 2020, stehen wieder spannende Reportagen, Dokumentationen sowie Erklärstücke und tägliche Nachrichten auf dem Programm der „ORF 1 Freistunde“. Fanny Stapf begleitet die Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Schule sind, von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.15 Uhr durch den Vormittag. Und auch nächste Woche gibt es zusätzlich wieder drei Schwerpunkte:

Am Montag steht eine längere Reportage zum Thema „Organspende“ auf dem Programm, Mittwoch steht unter dem Motto „Fucking Complicated“ und Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, Fragen zum Thema Sex und Liebe zu stellen, und der Freitag wird zum „Fridays for Future“-Tag und widmet sich den Themen Klima und Umwelt. Außerdem gibt es am Dienstag einen „Bienenschwerpunkt“ und ab Mittwoch, dem 17. Juni, steht immer um 11.06 Uhr die Dokuserie „Die gefährlichsten Schulwege der Welt“ auf dem Programm der „ORF 1 Freistunde“ – zum Auftakt geht es in den Himalaya.

Die Themen der „ORF 1 Freistunde“ im Wochenüberblick

Montag, 15. Juni: Schwerpunkt „Organspende“: Reportage über Sabina und ihre neue Lunge und Beitrag zum Organspender-System in Österreich. Außerdem Porträt einer jungen Oberösterreicherin, die orthopädische Hilfsmittel für Tiere fertigt.

Dienstag, 16. Juni: Schwerpunkt „Bienen“: Erklärstück zu „Wie entsteht Honig?“, Gespräch mit einer Imkerin über die besten Balkon-und Gartenblumen für Bienen und Insekten

Mittwoch, 17. Juni: Schwerpunkt „Fucking Complicated“ rund um das Thema „Verhütung“ mit u. a. Studiogesprächen mit Sexualpädagogen Markus Sukdolak und Miriam Foresta

Donnerstag, 18. Juni: Beitrag über Schüler aus Österreich, die ein Surfbrett aus nachhaltigen Rohstoffen herstellen

Freitag, 19. Juni: Schwerpunkt „Fridays for Future“

Das morgendliche „OKIDOKI“-Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder von 6.00 bis 9.00 Uhr unter anderem mit:

8.00 Uhr: ABC Bär

8.15 Uhr: Schmatzo

8.30 Uhr: Knall genial Clip

8.35 Uhr: Trickfabrik

Die „ORF 1 Freistunde“ ab 15. Juni

9.00 Uhr: ZIB ZACK

9.03 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.07 Uhr: Das Waisenhaus für wilde Tiere

09.55 Uhr: ORF 1 Freistunde

09.56 Uhr: Universum

10.40 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.02 Uhr: ZIB ZACK

11.05 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.06 Uhr: Newton (ab 17. Juni „Die gefährlichsten Schulwege der Welt“)

11.27 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.28 Uhr: Jamie & Jimmy’s Food Fight Club

12.13 Uhr: ZIB ZACK

