FP-Berger verurteilt Attacken auf Polizei-Infrastruktur in Favoriten

Linke Szene in Favoriten fällt immer wieder durch Sachbeschädigungen auf

Wien (OTS) - Klare Worte findet der Obmann der FPÖ Favoriten, LAbg. Stefan Berger, nach den bekannt gewordenen Beschädigungen von Polizei-Infrastruktur in Wien- Favoriten. "Diese Attacken sind eine neue Dimension der Aggression gegen die Polizei durch linke Randalierer“, so Berger.

Scheinbar haben diese Bilder nur durch Zufall den Weg in die Öffentlichkeit gefunden; die Taten sollten offenbar vertuscht werden. So sind die Attacken doch zum Teil bereits eine Woche her und heben scheinbar im Rahmen der „Anti-Rassismus-Demo“ stattgefunden.

"Vandalismus bei Polizeikommissariat Favoriten sowie eines Polizei-Fahrzeugs zeigen, dass hier entschlossenes Handeln gefordert ist. Es kann nicht sein, dass linke Gewalttäter die Unruhen in den USA zum Anlass nehmen, diese Gewalttätigkeiten, die überhaupt nichts mit Protest gegen Rassismus zu tun haben, nach Wien zu importieren und hier auszutragen", stellt Berger klar.

Seit Jahren gibt es in Favoriten Vandalismus-Probleme, bei denen Parolen der linken Szene auf Fassaden gesprüht werden. Berger rät, vielleicht auch einmal „Nachschau“ im Ernst-Kirchweger-Haus zu halten, das nach wie vor von der linken bis autonomen Szene besetzt, und von der Stadt Wien gefördert und subventioniert wird.

