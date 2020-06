ANSCHOBER: Weiter erfreulicher Trend in Österreich - Zahl der aktiv Erkrankten erstmals wieder auf dem Niveau vom 13. März

Erstmals wieder nur mehr eine einstellige Zahl von Corona-Erkrankten auf Intensivstationen in Behandlung

Wien (OTS) - Weltweit breitet sich die schwerste Pandemie seit vielen Jahrzehnten weiterhin dramatisch aus: Bereits 7,5 Millionen bestätigte Fälle (davon 3,5 Millionen genesen) und 420.000 Todesfälle. Die stärksten Zuwächse sind am amerikanischen Kontinent zu verzeichnen. In Europa hat sich das Virus bis auf wenige Ausnahmen deutlich abgeschwächt.

Besonders positiv ist weiterhin die Corona-Lage in Österreich: Es gibt auch heute mehr Neugenesene (36) als Neuerkrankte (30). Damit sinkt die Zahl der aktiv Erkrankten neuerlich auf mittlerweile 404. Das ist in etwa das Niveau vom 13. März - am Beginn der massiven Steigerungen der Pandemie in Österreich.

In Spitalsbehandlung befinden sich nur mehr 69 Corona-Erkrankte und erstmals ist die Zahl der davon in Intensivbehandlung befindlichen Personen auf nur mehr neun gesunken. Mittlerweile wurden in Österreich bereits 516.000 Testungen durchgeführt.

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Wir bereiten derzeit ein neues Testprogramm vor, mit dem wir vor allem Screening-Testungen in möglichen Problembereichen weiter deutlich verstärken wollen. Erste große Beispiele waren die Testungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich und die Schwerpunkttestungen im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Bewohnerinnen und Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen (mittlerweile über 53.000). Anfang Juli wird das neue Testprogramm gestartet werden.”

