ARCHE NOAH zu BM Köstinger: Vielfalt ist Chance

Verein für Kulturpflanzenvielfalt fordert Vielfalts-Rettungspaket als Versicherung gegen Krisen

Köstinger droht den österreichischen LandwirtInnen, den europäischen Prozess zu bremsen und eine Reduktion von Düngemitteln und Pestiziden zu verhindern. ARCHE NOAH, Gesellschaft zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt

Schiltern/Wien (OTS) - Elisabeth Köstinger will die EU-Lebensmittelstrategie „Farm to Fork“, die eine Ökologisierung der Landwirtschaft beinhaltet, blockieren. Das hat die Landwirtschaftsministerin im heutigen Ö1-Morgenjournal angekündigt. Köstinger droht den österreichischen LandwirtInnen, den europäischen Prozess zu bremsen und eine Reduktion von Düngemitteln und Pestiziden zu verhindern. Kritik an der Blockadehaltung der Ministerin kommt von Dagmar Urban, politische Referentin bei ARCHE NOAH, gemeinnützige Gesellschaft zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt: „Biologische, vielfältige Landwirtschaft hat enormes Potential. Gerade in Krisenzeiten sind diese Betriebe widerstandsfähiger. Wir sehen das dramatische Ausmaß der Biodiversitäts- und Klimakrise. Jetzt ist keine Zeit für politische Verzögerungsspiele. Jetzt ist es Zeit, die Chance der Vielfalt für unsere heimischen Betriebe zu nutzen“, sagt Urban.



ARCHE NOAH hat am Dienstag, 9. Juni 2020, die Kampagne „Vielfalt säen, Gesundheit ernten“ gestartet. Mit vier Forderungen an die Bundesregierung soll die Vielfalt in Österreich zurück auf die Felder und Teller gebracht werden – von einem Vielfalts-Rettungspaket für den Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt bis zu konkreten Forderungen für die Agrarpolitik, um den Biodiversitätsverlust zu stoppen. „Wir fordern von der Bundesregierung und besonders von Landwirtschaftsministerin Köstinger die politischen Weichen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu stellen. Die politischen Entscheidungen für die kommenden Jahre fallen in den kommenden Wochen und Monaten – von der Biodiversitätsstrategie 2021-2030 bis zu den Agrarförderungen. Der Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt und eine Agrarpolitik, die die Bäuerinnen und Bauern mit zumindest der Hälfte der zur Verfügung stehenden Geldern beim ökologischen und tierfreundlichen Wandel unterstützt, sind das Gebot der Stunde. Bundesministerin Köstinger muss ihren Teil dazu beitragen und die Vielfaltskrise stoppen!“, so Urban abschließend.



Zur Petition der Kampagne „Vielfalt säen, Gesundheit ernten“: www.gesundheit-ernten.at

Foto- und Bildmaterial finden Sie hier: www.arche-noah.at/presse-und-medien/pressefotos



Vielfalt säen, Gesundheit ernten Petition: Ihre Stimme zählt!

Rückfragen & Kontakt:

Dagmar Urban

Politische Referentin ARCHE NOAH

Tel.: +43 (0)676 931 81 80

E-Mail: dagmar.urban @ arche-noah.at



Axel Grunt

Presse Saatgutpolitik

Tel.: +43 (0)680 23 79 245

E-Mail: kontakt @ talkyourwalk.at