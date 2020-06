„Heimat Fremde Heimat“ über La dolce vita – Die österreichische Süßspeisenkultur und ihre Wurzeln

Am 14. Juni um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert am Sonntag, dem 14. Juni 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 eine „Heimat Fremde Heimat“-Ausgabe über die österreichische Süßspeisenkultur und ihre Wurzeln.

Die Vielfalt an heimischen Süßspeisen ist schier unerschöpflich und geprägt durch Migration und Globalisierung. Die österreichische Küche ist seit jeher eine Fusionsküche, stark beeinflusst durch regen interkulturellen Austausch, zu dem es in der k. und k.-Zeit kam. „Dabei war Wien ein Schmelztiegel, der nicht nur massenweise Arbeitsmigranten, sondern auch das Who-is-Who der Kronländer anlockte und von der Migrationsbewegung auch auf kulinarischer Ebene enorm profitierte“, erzählt der Münchner Gastrosoph und Autor Peter Peter. So bereichern syrische Flüchtlinge in der Konditorei „Taybat“ im 16. Wiener Gemeindebezirk mit ihrer jahrhundertealten Backkunst das heimische Süßspeisenangebot. Čedomira Schlapper hat sich Neuentwicklungen und Trends angeschaut, aber auch die berühmten Klassiker der österreichischen Süßspeisen, wie den Apfelstrudel, auf deren Herkunft untersucht.

