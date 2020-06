Elf neue Bäume und Verkehrsberuhigung für Hernals

Grüne Hernals freuen sich über gemeinsamen Erfolg mit Nachbarschaftsinitiative Rötzergasse

Wien (OTS) - Am Mittwoch dieser Woche wurde endlich eine langjährige Grüne Forderung zur Umsetzung zweier Bezirksentwicklungsprojekte beschlossen. „Die innere Rötzergasse unweit vom Frederic-Morton-Park wird mit 4 Bäumen begrünt und zur Wohnstraße umgestaltet. Auch die Palffygasse wird mit 7 neuen Bäumen begrünt. Darüber hinaus wird es hier zusätzliche Sitzgelegenheiten geben. Beide Projekte gehen auf Grüne Anträge zurück und konnten in Kooperation mit der Nachbarschaftsinitiative vor Ort durchgesetzt werden. Das freut uns sehr.“, sagt Karin Prauhart, Klubvorsitzende der Grünen Hernals.

„Im September 2017 wurden die grünen Anträge zur Rötzergasse von den anderen Fraktionen im Bezirk noch abgelehnt“, berichtet Prauhart. "Erst nachdem sich eine Nachbarschaftsinitiative bildete, die die Grünen Forderungen unterstützte, änderte sich die Haltung der SPÖ Hernals. Schlussendlich wurden die Anträge, die eine Verkehrsberuhigung und Baumpflanzungen in der Rötzergasse fordern, in der letzten Bezirksvertretungssitzung von einer Mehrheit angenommen.", erzählt Prauhart.

Die Palffygasse wird noch heuer umgesetzt, das Projekt Rötzergasse wird voraussichtlich 2023 realisiert. Der Grund: Jetzt müssen zuerst die Bauarbeiten zur Erweiterung der Volksschule Rötzergasse abgewartet werden. „Wir freuen uns riesig, aber gleichzeitig müssen wir auch sagen: Die beiden Grünen Projekte hätten bereits vor zwei Jahren beschlossen werden können. Wir sind mitten in einer Klimakrise und einem bevorstehenden Hitzesommer, der vor allem Kinder und Ältere gesundheitlich belasten wird.“, sagt Prauhart. „Wir laden daher alle Hernalser*innen ein, uns bei den kommenden Bezirksvertretungswahlen im Herbst zu unterstützen, damit Hernals in Zukunft schneller begrünt und verkehrsberuhigt wird.", so der Appell der Grünen Spitzenkandidatin.



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at