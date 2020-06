Weidinger: Gemeindepaket hilft Gemeinden aus der Krise und bei regionalen Investitionen

ÖVP-Abgeordneter in Richtung SPÖ: Jetzt notwendig, dass wir alle an einem Strang ziehen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Das Gemeindepaket in Höhe von einer Milliarde Euro, das nächste Woche im Nationalrat beschlossen werden soll, stellt einen wichtigen Beitrag für regionale Investitionen dar. Es ist ein weitsichtiges Programm zum wirtschaftlichen Comeback Österreichs, stellte heute, Freitag, der Kärntner Abgeordnete und ÖVP-Stadtparteiobmann in Villach, Peter Weidinger, fest. Allein für Kärnten sind fast 63 Millionen Euro vorgesehen, für Villach nahezu acht Millionen Euro. „Zusammen mit den Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr in Höhe von 300 Millionen Euro und in die Gewässerökologie in Höhe von 200 Millionen Euro ergeben sich sogar 1,5 Milliarden Euro, die der Bund in die Regionen investiert“, so Weidinger weiter.

Konkret stellt der Bund eine Milliarde Euro für Investitionsprojekte von Städten und Gemeinden zur Verfügung, wobei für jede Gemeinde Österreichs eine Unterstützung vorgesehen ist. „In meinem Heimatbundesland Kärnten mit rund 561.000 Einwohnern beläuft sich das auf etwa 62,74 Millionen Euro, in Villach auf 7,86 Millionen. Mit diesen Mitteln können wichtige anstehende Projekte für Stadt und Land vorangetrieben werden, die sowohl den Lebens- als auch den Wirtschaftsstandort verbessern“, nannte Weidinger beispielsweise die Errichtung oder Sanierung von Kindergarteneinrichtungen, Schulen, Seniorenbetreuungseinrichtungen und Sportstätten.

"Das Comeback Österreichs wird gelingen. Notwendig ist aber, dass wir alle zusammenhalten. Wir arbeiten für die Menschen in Österreich“, so Weidinger, der die Kritik der SPÖ nicht nachvollziehen kann. "Die SPÖ sollte damit aufhören, aus der Krise parteipolitisches Kleingeld schlagen zu wollen. Wir befinden uns in einer schwierigen Zeit, wo es notwendig ist, dass wir alle an einem Strang ziehen.“

