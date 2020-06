Stadt Wien bietet günstige Urlaube für Kinder und Familien: Noch Plätze frei!

Wien (OTS) - „Die Sommerferien nahen in großen Schritten und Kinder und Eltern brauchen gerade in diesem Sommer Abwechslung und Erholung“, betont Wiens Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Deshalb bietet die Stadt Wiener Familien und Kindern auch heuer wieder die Möglichkeit, an günstigen Urlauben in ganz Österreich teilzunehmen!“

Interessierte sollten sich rasch entscheiden - im Bereich der Kinderurlaube sind zum Beispiel noch 300 Plätze frei: Wiener Kinder zwischen sieben und 14 Jahren können im Juli und August Urlaube entweder acht oder 15 Tage Urlaub machen. Die Kosten richten sich nach dem Einkommen. Der Vollpreis beträgt 29 Euro pro Tag und Kind. Es gibt aber auch Förderungen. Ein Beispiel: Bei einem monatlichen Familiennettoeinkommen bis 1.750 Euro zahlt man 23 Euro pro Urlaub und Kind.

Im Bereich der Familienurlaube gibt es ebenso noch einige freie Zimmer. Dieses Angebot richtet sich an Familien mit geringem Einkommen. Der Kostenbeitrag für Erwachsene beträgt 13,70 Euro pro Tag, Kinder fahren gratis mit.

Beide Angebote werden vom Verein Wiener Jugenderholung (WIJUG) organisiert:

Alle Infos gibt es unter 01 4000 - 80 11 bzw. www.wien.gv.at/familienurlaub

oder www.wien.gv.at/kinderurlaub

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at