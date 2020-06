Ernst-Dziedzic zum Pride Monat anlässlich der „Fensterlparade“ am 13. Juni

Grüne: Voller Einsatz für Menschenrechte und die LGBTI-Community

Wien (OTS) - „Gerade im Pride Monat geht es um Sichtbarkeit und Solidarität, aber auch um konkrete politische Maßnahmen“, so Ewa Ernst-Dziedzic, Bundessprecherin für LGBTI- und Menschenrechte sowie Grüne Vize-Klubchefin. Der Pride Monat erinnere uns auch dieses Jahr wieder an die noch immer noch nicht eingelöste Anti-Diskriminierung und Gleichstellung in allen Lebensbereichen. „Die Themen liegen seit Jahren am Tisch. Wir werden sie Punkt für Punkt abarbeiten. Die Ungeduld der Community ist zu Recht groß. Viele, längst fällige Schritte im Gleichstellungsbereich stehen deshalb ganz oben auf unserer Agenda“, so Ernst-Dziedzic und weiter:

„Die Grünen sind seit ihrer Gründung nicht nur eine Umwelt- sondern auch eine Menschenrechtspartei. Der Schutz von Minderheiten und Menschenrechten ist Teil der Grünen DNA – nicht nur im Pride Monat, sondern an jedem Tag des Jahres“, stellt Ernst-Dziedzic klar. Die aktuelle Corona-Pandemie stelle auch die LGBTI-Community vor große Herausforderungen. Zahlreiche Veranstaltungen mussten abgesagt werden. „Unsere Antwort auf die aktuellen Herausforderungen kann nur Solidarität heißen. Die Fensterlparade diesen Samstag ist eine schöne Aktion, um in Zeiten der Krise Verbundenheit zu schaffen und ein sichtbares Zeichen für LGBTI-Rechte und Vielfalt zu setzen. Die Grünen Andersrum sind hier vorne mit dabei“, so Ernst-Dziedzic abschließend.

