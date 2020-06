PULS 4 und PULS 24 starten am Montag um 20:15 Uhr mit Rendi-Wagner und Hofer in die ersten "Sommergespräche

PULS 4 und PULS 24 präsentieren ab Montag die ersten "Sommergespräche" im österreichischen TV. Moderation: Corinna Milborn. Danach: "Strolz trifft Schauspieler" auf PULS 4.

Wien (OTS) - In einer ungewissen Zeit wie dieser stehen viele Fragen im Raum, auf die es gilt, Antworten zu finden. PULS 4 und PULS 24 präsentieren Montag, den 15. Juni, die ersten "Sommergespräche". Geplant sind Krisengespräche in Zeiten der größten gesellschaftlichen Umwälzungen der Nachkriegszeit: viele Fragen, viele Entscheidungen, eine ungewisse Zukunft.



Die Gesundheitskrise scheint vorerst abgewendet, aber die Wirtschaftskrise steht bevor. Welche Wege führen in eine gute Zukunft? Welche Maßnahmen müssen jetzt gesetzt werden, um die Zukunft der ÖsterreicherInnen zu sichern? Welche Vision eines 'Österreichs nach Corona' haben die Parteichefs?



Infochefin Corinna Milborn trifft die Parteichefs aller Parlamentsparteien. Hier ein Überblick der Termine



15. Juni

20:15: Das Sommergespräch mit Pamela Rendi-Wagner - Wege aus der Krise

21:05: Das Sommergespräch mit Norbert Hofer – Wege aus der Krise

22. Juni

20:15: Das Sommergespräch mit Werner Kogler - Wege aus der Krise

21:05: Das Sommergespräch mit Beate Meinl-Reisinger - Wege aus der Krise

29. Juni

20:15: Das Sommergespräch mit Sebastian Kurz - Wege aus der Krise



Die Sommergespräche auf PULS 4 und PULS 24

Ab 15. Juni live im TV, in der kostenlosen Zappn App und auf puls24.at



Direkt nach den "Sommergesprächen" ergründet Matthias Strolz in einer neuen Folge von „Strolz trifft“ den Traumberuf "Schauspieler". Dabei trifft er Akteure an verschiedenen Punkten ihrer Karriere – von Jungschauspieler Mario Canedo über die erfolgreiche Schauspiel-Größe Kathi Straßer bis hin zu "Alt-Meister" Michael Schottenberg - und erforscht, was die Leidenschaft "Schauspielerei" ausmacht. Was treibt diese Menschen an, beruflich in andere Rollen zu schlüpfen? Er beleuchtet den Ruhm und Schattenseiten eines (vermeintlichen) Traumberufs und testet seine eigenen Schauspielfähigkeiten. Schauspiel-Debüt für Matthias Strolz inklusive.



"Strolz trifft Schauspieler" am Montag, 15. Juni um 22:15 Uhr auf PULS 4

