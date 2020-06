VP-Gemeindesprecher Hofinger: „Bürgermeister weisen Rendi-Wagners Kritik als parteitaktisch motiviert zurück"

Wien (OTS) - „Fakt ist, das von der Bundesregierung beschlossene Hilfspaket für Städte und Gemeinden ist ein in dieser Höhe noch nie vorhanden gewesenes und noch dazu eines, das den Gemeinden dort hilft, wo ihnen geholfen werden muss. Eine Unterstützung des Bundes in Höhe von 50% für regionale Investitions- und Infrastrukturprojekte, wie beispielsweise die Errichtung und Sanierung von Kindergärten oder Schulen, ist im Paket vorgesehen. Weiters werden zusätzlich Investitionen in Höhe von 300 Mio. Euro in den öffentlichen Verkehr getätigt”, so der VP-Gemeindesprecher, Manfred Hofinger, stellvertretend für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Volkspartei.



„Es muss endlich ein Ende haben, dass die Sozialdemokratie, allen voran die Parteivorsitzende Rendi-Wagner, diese Krise mittlerweile ununterbrochen dafür nutzt, um parteitaktisch zu agieren. Wir befinden uns in einer noch nie dagewesenen Gesundheits- und Wirtschaftskrise, in der es Zusammenhalt anstatt ständiger Spaltungsversuche braucht”, so Hofinger, der abschließend noch darauf verweist, dass auch der Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, das Paket als ein sehr gutes bezeichnet hat.



