The Refill Revolution: Kao präsentiert seine Innovationen zur Reduzierung von Plastik in exklusiver Filmreihe von Cosmetics Europe und BBC StoryWorks

Darmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der japanische Konsumgüterhersteller Kao ist Partner der Filmreihe "Essentials For Daily Life" von Cosmetics Europe und BBC StoryWorks. Die Reihe zeigt, welchen Beitrag die Kosmetikbranche dazu leistet, das Leben der Menschen durch ihre Produkte zu verbessern und die Umwelt zu schützen. Mit seinem langjährigen Schwerpunkt auf umweltfreundliche Produktinnovationen ist Kao eines von 16 Unternehmen und Verbänden der Kosmetik- und Körperpflegebranche, die in der Serie vorgestellt werden. Ab heute sind alle Filme abrufbar unter https://essentialsfordailylife.cosmeticseurope.eu/ . Der Film "The Refill Revolution" zeigt, wie Kao den japanischen Markt für Haushalts- und Körperpflegeprodukte mit seinen einzigartigen Nachfüllpackungen revolutioniert hat, die den Plastikeinsatz in diesen Kategorien um mehr als 70% gegenüber einem Do-Nothing-Szenario reduziert haben.

"Echter Wandel kann nicht von einem Unternehmen oder einer Regierung allein bewirkt werden, sondern wir müssen alle zusammenarbeiten", sagt Dave Muenz, Senior Vice President ESG bei Kao in dem Film "The Refill Revolution". Der kurze Dokumentarfilm zeigt, wie Kao seit fast 30 Jahren Verbraucher dabei unterstützt, ein nachhaltigeres Leben zu führen. Im Jahr 1991 führte das Unternehmen in Japan ein Nachfüll-Verpackungssystem ein, das durch sein einzigartiges Produktdesign sowohl der Umwelt als auch dem Verbraucher dient: Die Nachfüllbeutel werden aus einer dünnen Plastikfolie hergestellt, die die benötigte Plastikmenge erheblich reduziert und es den Verbrauchern ermöglicht, auch den letzten Tropfen des Produkts zu verwenden. "Wir konnten 80% aller in Japan in den Kategorien Haushalt und Körperpflege gekauften Verpackungen auf diese dünnen, Nachfüllverpackungen umstellen", betont Dave Muenz. "Das hat zu einer 74%igen Reduzierung von Plastik in diesen Kategorien geführt".

Kaos Innovationen zur Reduzierung von Plastik sind Teil seiner ESG-Strategie, dem "The Kirei Lifestyle Plan". Sein Konzept basiert auf dem japanischen Wort "kirei", was "schön oder sauber" bedeutet, und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch im Inneren. Er beschreibt, wie Kao mit seinen Marken, Produkten und Dienstleistungen einen Unterschied im täglichen Leben der Verbraucher machen will. Der "Kirei Lifestyle Plan" umfasst die Ziele und Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Kao ist bestrebt, seine Verpackungslösungen stetig umweltfreundlicher zu gestalten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Dabei folgt Kao dem sogenannten 4R-Ansatz (Recycle, Reuse, Reduce, Renew): Reduzierung von Plastik, Einsatz von recyceltem Plastik oder anderer Materialien, Wiederverwendbarkeit der Verpackung und Erhöhung der Menge an recycelfähigem Plastik.

Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.kao.com/emea/en/sustainability/.

Der Kao Beitrag wird zusammen mit den anderen Filmen der Reihe "Essentials For Daily Life" in den nächsten zwei Wochen auf den Kanälen von Cosmetics Europe und BBC StoryWorks gezeigt. Weitere Informationen über die Serie, ihre Partner und die einzelnen Filme finden Sie unter: https://essentialsfordailylife.cosmeticseurope.eu/.

Über Kao

Kao stellt hochwertige Produkte her, die das Leben der Verbraucher weltweit bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries und Molton Brown gehört Kao zum Alltag von Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit seinem Geschäftsbereich Chemie, der zu einer Vielzahl von Branchen beiträgt, erzielt Kao einen Jahresumsatz von rund 1.500 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und blickt auf eine über 130jährige Geschichte voll Innovationen. Weitere Informationen zur Kao Group entnehmen Sie unserer Webseite: https://www.kao.com/emea/en/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179180/Kao_Refill_Revolution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1179179/Kao_Logo.jpg

