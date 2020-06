Wölbitsch/Hungerländer: Deutsch ist der Schlüssel zur Integration

Neue Volkspartei Wien fordert Integrationskonzept von der Stadt Wien – Mehr als die Hälfte von Wiens Schülern hat nicht-deutsche Umgangssprache

Wien (OTS) - „Deutsch ist und bleibt der Schlüssel für eine gelungene Integration. Daher muss die Stadt Wien alles dafür tun, dass Kinder, die in Wien die Schule verlassen, auch tatsächlich Deutsch sprechen können“, betonen Stadtrat Markus Wölbitsch und Integrationssprecherin Caroline Hungerländer. 52,5 Prozent der Schüler in Wien haben eine nicht-deutsche Umgangssprache. Dieser Anteil ist laut Österreichischem Integrationsfonds im Schuljahr 2018/19 gestiegen.

„Wenn mehr als die Hälfte von Wiens Schülern zu Hause nicht Deutsch spricht, hat die Stadtpolitik darauf zu reagieren. Aber bei Rot-Grün ist das Gegenteil der Fall: Die Stadt Wien ignoriert die Herausforderungen in der Integration“, so Markus Wölbitsch. „Wir fordern von Bürgermeister Ludwig und seiner Stadtregierung ein Integrationskonzept mit klaren Maßnahmen. Die derzeitigen Einzelmaßnahmen der Stadt sind zahn- und wirkungslos!“ Auf Bundesebene gibt es mit den Deutschklassen und Werteschulungen konkrete Maßnahmen und Sanktionen. „Aber der Bund kann nicht alle Probleme in Wien alleine lösen – die rot-grüne Stadtregierung muss aufwachen und die Realität erkennen!“

Integration werde dort schwierig, wo Parallelgesellschaften entstehen und eine Interaktion mit der österreichischen Gesellschaft nicht stattfindet, so Integrationsministerin Susanne Raab in der „Kronen Zeitung“. „Fakt ist, dass das jahrelange Wegschauen der rot-grünen Stadtregierung für viele Probleme im Integrationsbereich verantwortlich ist“, so Caroline Hungerländer. Leider habe Integrationspolitik im rot-grün regierten Wien keine Priorität. „Bei Rot-Grün herrscht Laissez-faire. Wien hat zwar Angebote für Willige, aber keine Verpflichtungen für Unwillige. Das ist verfehlte Integrationspolitik.“

