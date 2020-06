Zwischenbilanz beim Wiener Taxi-Gutschein: 108.500 mal beantragt!

Gutscheine sind noch bis Ende Oktober gültig

Wien (OTS) - Um die Risikogruppe der älteren Wienerinnen und Wiener in Corona-Zeiten bestmöglich zu schützen und ihnen sichere Mobilität zu ermöglichen, wurde im März der Wiener Taxi-Gutschein für diese Zielgruppe ins Leben gerufen.



Bis Ende Mai konnte der Gutschein in Höhe von 50 Euro pro Person beantragt werden, dieses Angebot haben rund 108.500 Wienerinnen und Wiener über 65 Jahre genutzt. Diese Gutscheine in Höhe von insgesamt rund 5,5 Millionen Euro wurden daraufhin per Post zugestellt und können noch bis Ende Oktober 2020 eingelöst werden. Konkret eingelöst und in Rechnung gestellt wurden bis dato Gutscheine in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. (Schluss)



