Die Grünen Wien/Kraus: Die FENSTERL PARADE bringt Sichtbarkeit für LGBTIQ nach Wien

„Bring die Parade zu dir nach Hause!“ - Aufruf zur Teilnahme am 13. Juni

Wien (OTS) - Die letzten Monate haben mit Blick auf die Corona-Pandemie viele Einschränkungen mit sich gebracht und auch die queere Community in Wien getroffen. "Von einem Tag auf den anderen war all das, was Community ausmacht, weg: Lokale, Clubs, Vereine, Beratungsstellen. Wenn queere Räume verschwinden, dann setzt sich die Unsichtbarkeit durch.“, sagt Peter Kraus, Gemeinderat und Sprecher der Grünen Andersrum Wien.

„Darum bin ich froh und dankbar, dass Aktivist*innen aus der Community heraus die Initiative ergriffen und die Fensterlparade ins Leben gerufen haben.“, so Kraus weiter. Am 13.6. wird so überall in der Stadt für Sichtbarkeit gesorgt, am eigenen Fenster, Balkon, im Garten oder Park. Wenn die Regenbogenparade nicht als Großevent stattfinden kann, braucht es kreative Alternativen. "Denn auch in Krisenzeiten gilt: Wien ist eine weltoffene Stadt, die für uns alle ein Zuhause ist. Egal woher wir kommen, egal wen wir lieben.“

So läuft die FENSTERL PARADE ab

Die FENSTERL PARADE findet am 13. Juni ab 14:00 Uhr statt. Und zwar Zuhause, denn das Private ist politisch: Alle Wiener*innen werden aufgerufen, ihre Fenster mit Regenbogenfahnen zu verschönern, am Balkon zu tanzen, Freund*innen und Nachbar*innen zum Mitmachen zu motivieren. Wir verweisen darauf, dass bei allen Aktivitäten die aktuellen COVID-19-Auflagen eingehalten werden müssen.

Die Stadt Wien hat im Vorfeld die Initiative unterstützt und so konnten tausende Regenbogenfahnen bestellt werden. Eine Liste von Lokalen, in denen noch kurzfristig Fahnen abgeholt werden können, findet sich auf www.fensterlparade.org . Dort kann die eigens für das Jahr 2020 designte Regenbogenfahne auch heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Das passende musikalische Rahmenprogramm wird auch in diesem Jahr nicht fehlen: Radio FM4 liefert zwischen 14:00 und 18:00 Uhr die passende Musik für die FENSTERL PARADE.

Die FENSTERL PARADE wird auch online für Sichtbarkeit sorgen: Auf instagram sollen Fotos mit @fensterlparade #fensterlparade2020 getaggt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at