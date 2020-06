FPÖ – Hafenecker fordert Bundesregierung zur sofortigen Offenlegung des AUA-Vertrags auf!

Anfragen an Bundeskanzler Kurz sowie die Minister Blümel und Gewessler sollen für volle Aufklärung über desaströses Verhandlungsergebnis von Schwarz-Grün sorgen

Wien (OTS) - „Keine Beteiligung Österreichs und damit keine Sperrminorität, keine nachhaltige Standort- und Arbeitsplatzgarantie: Die schwarz-grüne Bundesregierung rund um Kurz, Kogler, Gewessler, Blümel & Co hat sich in den Verhandlungen um die Rettung der AUA nach Strich und Faden über den Tisch ziehen lassen. Von den großspurigen Ankündigungen des Bundeskanzlers, es werde keine Hilfe ohne österreichische Beteiligung geben, ist nicht einmal ein Quäntchen übriggeblieben. Damit bringt diese ausverhandelte Lösung keine dauerhafte Absicherung der AUA und dient auch nicht dem langfristigen Wohl der Mitarbeiter, sondern es werden bloß zum Preis von 150 Millionen Euro Direktzahlungen und Haftungen für einen 300 Millionen Euro Bankkredit Probleme auf Steuerzahlerkosten in die Zukunft verschoben. Dieses desaströse Verhandlungsergebnis erfordert daher sofortige und vollständige Aufklärung!“, kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker.

„In parlamentarischen Anfragen an Bundeskanzler Kurz, Finanzminister Blümel und Verkehrsministerin Gewessler werde ich daher die Offenlegung des unterzeichneten Vertrages fordern. Die dramatischen Auswirkungen dieses wirtschaftspolitischen Totalversagens von Schwarz und Grün auf dem Rücken der Steuerzahler müssen lückenlos durchleuchtet werden“, schließt Hafenecker.

