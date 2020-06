innovation.network.talk #3 DX - Top Female-Only Konferenz mit prominenten Sprecherinnen

Am 18.6. live aus der Wiener Hofburg ++ Teilnahme am Livestream kostenlos ++ Unter der Patronanz von First Lady Doris Schmidauer

Wien (OTS) - Wien, am 10. Juni 2020 – Sanofi führt gemeinsam mit dem Wiener Frauennetzwerk „Club alpha“, dem Brutkasten und 4GameChangers das erfolgreiche Format „Innovation.Talks“ erstmals digital durch: Am 18. Juni 2020 tauschen sich die führenden C-Level Expertinnen branchenübergreifend aus und zeigen auf wie Österreich mit Innovation Zukunftsfit gemacht werden muss. Für das Publikum werden die Talks und Podien kostenlos via Livestream ausgestrahlt.

Zwei Bundesministerinnen als Impuls-Geberinnen

Zwei hochaktuelle Key Notes werden von TU Rektorin Sabine Seidler und Ulrike Furmira-Mühlberger vom österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) gehalten. Für kurze Impuls-Statements und die anschließenden Panel-Diskussionen haben sich auch Umweltministerin Leonore Gewessler sowie Wirtschaftsministerin Magarete Schramböck angekündigt. In den anschließenden Panels diskutieren unter anderem Michaela Fritz (Vizerektorin Medizinische Universität Wien), Iris Rauskala (Sektionschefin im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung), die Start-Up Gründerinnen Cornelia Daniel (Dachgold) und Janice Goodenough (Hydrogrid), sowie weitere Top Frauen aus Forschung und Tech.

„Den InnovationTalk begleiten zu können, freut mich ganz besonders; wird damit die weibliche Innovationskraft in Österreich vor den Vorhang geholt. Gerade die Corona-Berichterstattung hat gezeigt, wie wichtig es ist, Expertinnenwissen abzufragen“, so Puls4 Infochefin Corinna Milborn, die am 18. Juni durch den Vormittag führen wird.

„Ich freue mich gemeinsam mit Bettina Resl von Sanofi, Infrastrukturministerin Leonore Gewessler und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck als Impulsgeberinnen für den Innovation.Network.Talk gewinnen zu können. Die Schirmherrschaft durch First Lady Doris Schmidauer zeichnet unser gemeinsam entwickeltes Format ganz besonders aus und unterstreicht dessen Bedeutung für Österreich“, erläutert die Unternehmerin und ehemalige Gesundheits- und Frauenministerin Maria Rauch-Kallat. „Ich freue mich auf einen regen Austausch mit vielen starken und kompetenten Frauen.“



„Bei Sanofi Österreich haben wir das globale Sanofi Bekenntnis zu Genderbalance auf Managementebene bereits umgesetzt, es braucht aber nach wie vor branchenübergreifendes Commitment und Awareness um Genderbalance zu fördern und Frauen vor den Vorhang zu holen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass der nun schon dritte Innovation Network Talk, trotz Covid-19, auch dieses Jahr wieder eine Bühne für Powerfrauen mit Innovationskraft bietet.“, so Wolfgang Kaps, Geschäftsführer von Sanofi Österreich.

Zehn Invite-Only-Plätze zur Teilnahme an den exklusiven Executive Breakoutsessions

Die Teilnahme an dem hochkarätigen Event mit Möglichkeit zum Remote-Networking ist nur auf Einladung möglich. Der Brutkasten verlost jedoch zehn Invite-only-Plätze an Young Professionals. Bewerbung via E-Mail mit Namen, Position & Unternehmen an event @ derbrutkasten.com

Für alle, die den öffentlichen Teil des InnovationNetworkTalk#3 als Livestream mitverfolgen wollen, gibt es am Donnerstag,18. Juni ab 09:30 Uhr die Möglichkeit, über die Social Media Kanäle unserer Partner, 4GameChangers und der Brutkasten, dabei zu sein.



Datum: 18.06.2020, 09:30 - 12:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://www.derbrutkasten.com/

