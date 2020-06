Regensberger & Gerber werden Stellvertreter in der Bundessparte der Wirtschaftskammer Österreich

Tirolerin Schultz einzige im Amt bleibende Vizepräsidentin

Innsbruck (OTS) - Erfreut zeigt sich Tirols Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl über die heutigen Personalentscheidungen von Präsident Harald Mahrer auf Bundesebene. „Neben unserer erfahrenen Tiroler Vizepräsidentin Martha Schultz werden in der Wirtschaftskammer Österreich künftig auch Sybille Regensberger in der Bundessparte Information und Consulting und Landtagsabgeordneter Mario Gerber in der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft als Stellvertreter agieren.“ Der Tiroler Wirtschaftsbund entsendet somit einen erfahrenen „Personen-Mix" nach Wien, die bereits in der Vergangenheit mit ihrem Fachwissen und ihrer Hartnäckigkeit vieles für die Unternehmerinnen und Unternehmer erreichen konnten.

„Der Einsatz von Martha Schultz hat sich bezahlt gemacht und auch in Wien völlig überzeugt“, zeigt sich Hörl über die angekündigte Wiederbestellung von Martha Schultz als Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich erfreut. Die 56-jährige Zillertaler Unternehmerin, die seit 2010 die Tiroler Interessen im Präsidium der Bundeskammer vertritt, ist die einzige Vizepräsidentin aus dem bestehenden Team, die weiterhin im Amt bleibt. „Als Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft und Präsidentin der Julius-Raab-Stiftung hat Martha nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft im Visier. Mit ihrem offenen, kritischen und kreativen Blick nach vorne bringt sie nicht nur volle Frauen-Power mit in die Bundeshauptstadt, sondern immer auch einen Koffer voller Ideen“, ist Hörl überzeugt.

Auch die Besetzungen von Sybille Regensberger und Mario Gerber geben dem Tiroler Nationalratsabgeordneten Grund zur Freude. „Als Listenführer bei der vergangenen Wirtschaftskammerwahl konnten beide ein grandioses Ergebnis in ihren Fachgruppen in Tirol erzielen. Darüber hinaus haben Sybille und Mario auch in der aktuell herausfordernden Zeit ihre Führungsstärke bewiesen und konnten sich erfolgreich für ihre Branchen auf Landes- und Bundesebene durchsetzen“, so Hörl.

Sybille Regensberger ist neben ihrer Funktion als Fachgruppenobfrau der Fachgruppe UBIT (Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie) auf Landesebene auch im Verwaltungsrat der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) aktiv. „Sybilles Fachwissen war und ist eine Bereicherung für unsere politische Arbeit. Wir können stolz sein, eine derart engagierte Frau im Team zu haben“, so Hörl.

Landtagsabgeordneter Mario Gerber, der als Fachgruppenobmann der Hotellerie in der Tiroler Wirtschaftskammer fest verankert ist, nimmt für den Tiroler Wirtschaftsbund eine besondere Rolle in Wien ein. „Tirol braucht als stärkstes Tourismus-Bundesland nicht nur Kämpfer auf Landesebene, sondern auch hartnäckige Stimmen in Wien. Mit Mario haben wir einen Top-Unternehmer, der bestens in der Branche vernetzt ist. In Zeiten, in denen uns Möchtegern-Unternehmer die Tourismuswelt neu erklären wollen und somit jahrzehntelange Pionierarbeit schlecht reden, braucht es solche junge Talente“, so Hörl.

