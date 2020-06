Schmidhofer: Österreich ist eines der gastfreundlichsten und sichersten Länder weltweit!

ÖVP-Tourismussprecher: Grenzöffnungen sind wichtiger Schritt für heimischen Tourismus

Wien (OTS) - Der Tourismus in Österreich war im Vorjahr wieder auf Erfolgskurs, wie im Tourismusbericht 2019 dokumentiert wird. Die Freude über den Erfolg ist in Anbetracht der existenziellen Krise durch COVID-19 allerdings verflogen. Der zuständigen Tourismusministerin Elisabeth Köstinger war es dennoch wichtig, diesen Bericht zu erstellen und dem Tourismusausschuss vorzulegen – „denn die verzeichneten Erfolge beruhen auf dem unermüdlichen Einsatz der Unternehmerinnen und Unternehmer und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so ÖVP-Tourismussprecher Abg. Karl Schmidhofer anlässlich der heutigen Sitzung des Ausschusses.

Im Tourismusbericht wird auch auf die aktuelle Corona-Krise eingegangen. Der ÖVP-Tourismussprecher hob in diesem Zusammenhang die von der Regierung gesetzten Maßnahmen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft hervor: Unterstützungen wie das Wirtepaket und die Einrichtung des Härtefallfonds sollen Gastronomiebetriebe bestmöglich beim Wiederhochfahren unterstützen und den Konsum ankurbeln.

Schmidhofer ging auch auf die künftigen Lockerungsmaßnahmen der Bundesregierung im Tourismusbereich ein: Die weitere Öffnung der Grenzen sei ein wichtiger Schritt für jene Betriebe, die besonders hart von der Corona-Krise getroffen wurden, um den heimischen Tourismus wieder anzukurbeln, zeigte sich der Mandatar überzeugt. „Österreich ist sowohl eines der gastfreundlichsten, als auch eines der sichersten Urlaubsländer.“ Österreich habe sich zudem beim jährlichen EU-Ranking der Qualität der Badeseen vom dritten auf den zweiten Platz verbessert.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at