Initiative Standort: Unterstützung für AUA entscheidend für Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze

Günter Stummvoll: Internationales Drehkreuz Wien muss erhalten werden – Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

Wien (OTS) - „Die nunmehr auf den Weg gebrachte staatliche Unterstützung für die Austrian Airlines ist als unverzichtbare und entscheidende Maßnahme im Interesse des Wirtschaftsstandortes Österreich klar zu begrüßen. Der mittel- und langfristige Nutzen überwiegt hier jedenfalls die Kosten“, so Dr. Günter Stummvoll, Sprecher der Initiative Standort, heute, Mittwoch. So sei das „internationale Drehkreuz Wien“ von grundlegender und vitaler Bedeutung – nicht nur für die Region, sondern für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs insgesamt. „Ein Wegfall dieser wichtigen infrastrukturellen Basis würde sämtliche Bestrebungen, international konkurrenzfähig zu bleiben, massiv konterkarieren und geradezu zu einer Provinzialisierung beitragen“, ist Stummvoll überzeugt.

Abgesehen davon würden an der AUA sowohl direkt als auch indirekt „viele tausende Arbeitsplätze“ hängen, ebenso wie regionale Wertschöpfung. „Das alles ist auf dem Spiel gestanden. Insofern ist es sehr erfreulich, dass man das Risiko, hier durch Untätigkeit einen dauerhaften Schaden in Kauf zu nehmen, nicht eingegangen ist. Die nunmehrige Lösung ist daher angesichts der Alternativen eine, die man im Großen und Ganzen sicherlich gut mittragen kann“, so Stummvoll abschließend.

Über die Initiative Standort

Die Initiative Standort ist ein Zusammenschluss von 8 freiwilligen Interessenverbänden und 5 Kammern, die sich gemeinsam für den Wirtschaftsstandort Österreich und Arbeitsplätze einsetzen. Sprecher der Initiative Standort – die bis September 2018 Plattform für Leistung und Eigentum hieß – ist Dr. Günter Stummvoll.

