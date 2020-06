SPÖ Margareten: Voller Einsatz für noch mehr Lebensqualität im Bezirk!

Bezirksvertretung Margareten nimmt nach Coronapause wieder Arbeit auf – SPÖ Margareten wird eine Vielzahl von Projekten und Initiativen vorlegen

Wien (OTS/SPW) - Nach der Coronavirus-bedingten Zwangspause nimmt die Bezirksvertretung Margareten ab nächster Woche wieder die Arbeit auf. Die SPÖ Margareten wird zahlreiche Initiativen einbringen, wie Klubvorsitzender Walter Fandl betont: „Wir SozialdemokratInnen setzen uns dafür ein, dass die Auswirkungen der Coronakrise bestmöglich abgefedert werden. Wir arbeiten unermüdlich für und mit der Bevölkerung unseres Bezirkes und wollen mit vielen Projekten die Lebensqualität weiter erhöhen.“****

Konkret fordern die SPÖ-BezirksrätInnen Straßenbegleitgrün in der Wiedner Hauptstraße, Trinkbrunnen für den „Bräuhausspitz“ und den Hanna-Gärtner-Park, mobiles Grün zur Beschattung auf der Nevillebrücke und elektronische Anzeigetafeln für Haltestellen der Buslinie 12a. Weiters will die sozialdemokratische Fraktion Primärversorgungseinrichtungen mit Sozialarbeit, Pflege und zusätzlichem spezialisierten Angeboten in Margareten realisieren, um die drohende Versorgungslücke bei AllgemeinmedizinerInnen mit Kassenvertrag zu verhindern.

Zwtl.: Mehr als nur Applaus – „Corona Tausender“ für die HeldInnen der Krise

Bei der Sitzung der Bezirksvertretung wird auch die aktuelle ökonomische Krise Thema sein. Die SPÖ Margareten bringt deshalb zwei Resolutionen dazu ein. Es sollen damit die Forderungen des österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) nach einem „Corona Tausender“ für die HeldInnen der Krise und nach einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens proaktiv unterstützt werden.

Zwtl.: Es gibt kein Zuviel an Einsatz für Demokratie - kein Platz für Rechtsextreme in Margareten!

Angesichts eines geplanten Vereinszentrums Rechtsextremer in Margareten braucht es Aufklärung und Engagement: Die SPÖ Margareten will mehr Demokratieförderung für Margaretner Jugendliche anbieten und unterstützen – insbesondere für SchülerInnen im Alter von 10 bis 14 Jahren. Besonderer Fokus soll dabei auf antifaschistische Arbeit gelegt werden. Denn der SORA-Demokratiemonitor 2019 bestätigt das Zunehmen autoritärer Einstellungen. Daher ist es an der Zeit, demokratische Einstellungen bei jungen Menschen noch stärker zu fördern.

Zwtl.: Wohnen ist ein Grundrecht!

Es werden derzeit in Margareten knapp 600 ganze Wohnungen über eine große Plattform zur Vermietung an TouristInnen angeboten. Dies bedeutet, dass diese Wohnungen dauerhaft dem Wohnungsmarkt entzogen sind. Die SPÖ spricht sich in einer Resolution dafür aus, dass Wohnungen in Margareten den MargaretnerInnen zur Verfügung stehen und eine Verwendung für touristische Zwecke nicht die Überhand gewinnt. Unterstützt werden die bisherigen Maßnahmen der Stadt Wien und die Forderung nach besserer Regulierung auf europäischer und nationaler Ebene. (Schluss)

