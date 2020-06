Staplerschein-Österreich

Staplerschein Wer? Was? Wo? Wie? Warum? Wie viel?

Gössendorf (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) -

Um in Österreich einen Hubstapler bedienen zu dürfen, benötigt man einen Fachkenntnisnachweis.



Wer? - Alle Personen, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben, geistig und körperlich fit sind, und die Prüfung erfolgreich ablegen, erhalten einen Staplerschein im Scheckkartenformat bei AC Nautik e.U.



Was? – Der Staplerschein (Fachkenntnisnachweis) erlaubt nach der Fahrerlaubniserteilung das Bedienen des jeweiligen Staplers.



Wo? – Nach Abschluss der Ausbildung und der anschließend, bestandenen Prüfung in Theorie und Praxis wird der Fachkenntnisnachweis (Staplerschein) noch am Prüfungsort ausgestellt.

Erfolgreiche Staplerscheinkurse finden bei AC Nautik – Staplerschein-Österreich TM an mehreren Orten in Österreich – so auch in Brunn am Gebirge und Gössendorf südlich von Graz statt.



Wie? – Vorbereitung ist sicher nicht alles – aber je besser vorbereitet Sie am abschließenden Kurs teilnehmen (Skriptum studieren) desto sicherer wird der Prüfungserfolg, gekrönt durch den Erhalt des Staplerscheins.



Wie viel? - Bereits ab 279,00 € können Sie diesen Schein bei Staplerschein-Österreich TM erwerben. Der Staplerschein ist nicht nur eine zeitgemäße Zusatzqualifikation, er sichert auch Arbeitsplätze.



Url: https://staplerschein-oesterreich.at/de/top-preise/

Staplerschein Österreich Jetzt Informationen für den Staplerschein einholen Staplerschein Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Martin Fuchshofer

0699/16021003

www.staplerschein-oesterreich.at

AC Nautik e.U